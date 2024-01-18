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Счастливый день в жизни пса

Счастливый день в жизни пса

Автор:
18 января 2024 07:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Пёс   авария   животные   инцидент   собака   
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В Китае водитель фургона не справился с управлением и разрушил две постройки в небольшом населённом пункте. В одной из них находился пёс. Питомец чудом не пострадал.

Видеокамера наружного наблюдения, установленная над частным владением, зафиксировала, как транспортное средство сначала разрушило одно строение, где находился пёс, а затем заехало в другую постройку. Вскоре появились владельцы частной собственности и, причитая, бросились к виновнику происшествия.

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Метки: Видео   Китай   Пёс   авария   животные   инцидент   собака   
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Alex Chebrikov

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