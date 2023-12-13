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Крысы упали на посетителей кафе в Китае

Крысы упали на посетителей кафе в Китае

Автор:
13 декабря 2023 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   грызуны   животные   инцидент   крысы   
1988
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Обед двух мужчин в кафе в торговом центре был омрачен неожиданным появлением крыс. Грызуны свалились на голову одного из посетителей.

8 декабря пара грызунов прервала трапезу посетителей кафе, находящегося в торговом центре в городе Иу (провинция Чжэцзян, КНР). По сообщениям СМИ, владелец заведения и начальство торгового центра ушли от ответственности, перекинув вину друг на друга.

На следующий день представитель организации, сдающей в аренду торговые площади предпринимателям, заявил, что владелец кафе и клиенты общаются для урегулирования ситуации.

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Метки: Видео   Китай   грызуны   животные   инцидент   крысы   
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12  комментариев
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13k
Denissg 2 часа назад
Комплемент от шефа.
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8k
vasilykopkov 46 минут назад
Хотелось добавить к заголовку - "... и были тут же зажарены и съедены".
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1k
iKrek 54 минуты назад
Французы решили посетить Китай?
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1k
Gadova 54 минуты назад
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966
DESANT_MSK137 58 минут назад
Слава богу, что не стали жрать,а то опять дрянь какая вылезет.
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20k
anpetrof Час назад
Да это же добавка прибежала, а эти лохи вовремя не сориентировались
...
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77k
Viktor Час назад
Всё рассчитано - посетителей двое, ну и мясных добавок соответственно тоже две! Только что они так переполошились то, вкусняшки же.
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276
Сергей Час назад
Что он там под столом подкручивает?
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669
Александр 2 часа назад
Десерт...
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
- у вас мясо свежее??
- уж поверьте, самое свежее что только можно представить, вот вам бульон а мясо скоро само придет
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128k
parallax 2 часа назад
Одна из тех, что предназначалась для мясных блюд. Удалось сбежать от повара.
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