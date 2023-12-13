Крысы упали на посетителей кафе в Китае

1988
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Обед двух мужчин в кафе в торговом центре был омрачен неожиданным появлением крыс. Грызуны свалились на голову одного из посетителей.
8 декабря пара грызунов прервала трапезу посетителей кафе, находящегося в торговом центре в городе Иу (провинция Чжэцзян, КНР). По сообщениям СМИ, владелец заведения и начальство торгового центра ушли от ответственности, перекинув вину друг на друга.
На следующий день представитель организации, сдающей в аренду торговые площади предпринимателям, заявил, что владелец кафе и клиенты общаются для урегулирования ситуации.
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