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Убила пешехода и получила 2 года условно

Убила пешехода и получила 2 года условно

Автор:
16 января 2024 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   решение суда   
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ДТП произошло в Краснодаре ещё в апреле прошлого года. 24-летняя барышня превысив скорость и пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем выехала на тротуар, где сбила 75-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. Помимо условного срока, виновнице запрещено 2 года садиться за руль. Судом также взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 ₽. Приговор в законную силу не вступил. Вот такое краснодарское правосудие.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   решение суда   
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20  комментариев
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Надо дело читать... Скорее всего определяющим является то, что:
- у виновной овер докуя положительных характеристик,
- у виновной несовершеннолетние дети;
- у пострадавшей нет родственников, либо родственники получили виру и не в претензии.
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1k
svarog19692007 Полчаса назад
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14k
кот базилий Полчаса назад
Чья дочурка или племянница?
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11k
Борис Карабанов 38 минут назад
Какое "такое" Краснодарское правосудие? Ещё интереснее, в таком случае, "правосудие" интернетное, которое выносит приговор правосудию Краснодарскому вообще без освещения обстоятельств дела.
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1k
Михаил 57 минут назад
Слов нет... не правосудие, а хрен знает что...
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3k
Pioner76 Час назад
В гуманной стране и суд должен быть гуманным....
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21k
Александр Час назад
Недавно один до усёру доказывал что мужик слишком близко стоял на тротуаре возле дороги, вот и попал под колёса, интересно узнать его мнение тут
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3k
Наблюдатель Час назад
Все в порядке это краснодар
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1k
Руслана Тарасова Час назад
По Краснодару очень много проблемных или странных судейских решений. У меня одноклассница сейчас переехала в Краснодар уж лет пять. Работает в системе ЖКХ города. Так она такие чудеса рассказывает, что оторопь берет. По ее рассказам получается, что Краснодар, это какая - то пиратская вольница, со своими понятиями, законами , вожаками. Преувеличивает наверно? Или все таки не преувеличивает?
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6k
alex 2 часа назад
капец. ТП совсем тупая, бабулю жаль
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6k
alex 2 часа назад
Так в Краснодарском крае у ДПСников и судей дОма всё из золота(особенно унитазы), кто ж её посадит? Бабло уже попало куда надо
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1k
Darki 2 часа назад
Ну почему сразу краснодарское правосудие то,просто российское.Живя в этой стране уже пора перестать удивляться таким вещам.
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Как говорится...............
Ссылка youtu.be
_
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