Убила пешехода и получила 2 года условно

ДТП произошло в Краснодаре ещё в апреле прошлого года. 24-летняя барышня превысив скорость и пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем выехала на тротуар, где сбила 75-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. Помимо условного срока, виновнице запрещено 2 года садиться за руль. Судом также взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 ₽. Приговор в законную силу не вступил. Вот такое краснодарское правосудие.

0