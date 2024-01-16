Убила пешехода и получила 2 года условно

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ДТП произошло в Краснодаре ещё в апреле прошлого года. 24-летняя барышня превысив скорость и пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем выехала на тротуар, где сбила 75-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. Помимо условного срока, виновнице запрещено 2 года садиться за руль. Судом также взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 ₽. Приговор в законную силу не вступил. Вот такое краснодарское правосудие.
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- у виновной овер докуя положительных характеристик,
- у виновной несовершеннолетние дети;
- у пострадавшей нет родственников, либо родственники получили виру и не в претензии.