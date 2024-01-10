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Занос, который едва не привёл к трагедии

Занос, который едва не привёл к трагедии

Автор:
10 января 2024 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Утром 7 января на 614 километре трассы М7, возле деревни Ивановка Моргаушского округа, произошло ДТП. 58-летний житель Челябинской области за рулём автомобиля Шевроле Круз не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения под грузовой Форд Транзит. От удара грузовик опрокинулся набок.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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