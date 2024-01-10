Занос, который едва не привёл к трагедии

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Утром 7 января на 614 километре трассы М7, возле деревни Ивановка Моргаушского округа, произошло ДТП. 58-летний житель Челябинской области за рулём автомобиля Шевроле Круз не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения под грузовой Форд Транзит. От удара грузовик опрокинулся набок.
"Водители обеих машин в аварии не пострадали. В больницу с места происшествия были доставлены пассажиры легкового авто – мужчина и две женщины. Двое после оказания помощи были отпущены домой, одна из пострадавших госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщает пресс-служба МВД Чувашской Республики.
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