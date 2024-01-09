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Наглядный пример, почему нужно держать дистанцию

Наглядный пример, почему нужно держать дистанцию

Автор:
09 января 2024 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дистанция   машина   
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ДТП произошло на 54-м км автодороги А-151 в Канашском округе Чувашии. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили в МВД по республике.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дистанция   машина   
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5  комментариев
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Петр Час назад
Дистанция в принципе нормальная, тут от внезапной остановки никто не застрахован.
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Viktor Час назад
Дык дистанция вроде как нормальная, может это рег проипал торможение Газели?

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