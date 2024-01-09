Наглядный пример, почему нужно держать дистанцию

"По предварительным данным, 30-летний водитель легкового автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил касательное столкновение с автомобилем УАЗ, а затем лобовое столкновение с "Газелью", в которую после этого въехала Lada Granta. В аварии пострадали шесть человек. Они доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении МВД.