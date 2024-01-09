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Перепутала педали? "Покатушки" по тротуару на 200 000 рублей

Перепутала педали? "Покатушки" по тротуару на 200 000 рублей

Автор:
09 января 2024 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутала педали   
2006
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Возле благовещенской мэрии выезжая с парковки женщина-водитель оказалась на тротуаре. Автомобиль повернул в сторону Ленина, повредил по пути пять фонарей и врезался в здание мэрии. По счастливой случайности никто не пострадал. Предварительная сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации, средства выплатит страховая компания.

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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутала педали   
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18  комментариев
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Стою как-то во дворе. И въезжают две машины: что-то красненькое женское и сзади брутальный мужской. Явно едут вместе.
Женщина паркуется носом к гаражам. Когда до гаражей остается полметра, машина с пробуксовкой срывается с места, стукается (на "ударилась" не хватило разгона) в стенку гаража и ещё секунды три продолжала рыть передними копытами землю.
Бесценно было выражение лица мужика: без возмущения и попыток выскочить, но с полным осознанием, что подобные заскоки - это не в первый и не в последний раз.
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6k
Евгений Д 46 минут назад
Долго же она педали путала
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7k
Кружок Час назад
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37k
albedo 2 часа назад
Лучше так, чем "брутальные" гонщики на трассах.
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920
emporio_ss 2 часа назад
теперь опять в трамваях будет ездить

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28k
Егор 2 часа назад
Мэрия, значит.
Ссылка youtu.be
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11k
МихА 2 часа назад
бл.. обезьяна с гранатой... Пока дпсники не прекратят продавать вод удостоверения, эта *УЙНЯ не прекратится
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362
ruslan d МихА Минуту назад
А автошкола учит водить ?
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12k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Ну таких, ИМХО, нужно лишать прав пожизненно. В следующий раз может перепутать педали и кучу народа убить.
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6k
VL 2 часа назад
и опять курица в пол жмёт до победы... что это вообще, почему???!
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Мозг заклинило.
Но официально будет озвучиваться, что заклинило педаль газа.
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840
АртемШишков 2 часа назад
Каждый раз не могу понять , как так можно перепутать педали, что струячить не один десяток метров снося всё вокруг
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