Возле благовещенской мэрии выезжая с парковки женщина-водитель оказалась на тротуаре. Автомобиль повернул в сторону Ленина, повредил по пути пять фонарей и врезался в здание мэрии. По счастливой случайности никто не пострадал. Предварительная сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации, средства выплатит страховая компания.

0

Возле благовещенской мэрии выезжая с парковки женщина-водитель оказалась на тротуаре. Автомобиль повернул в сторону Ленина, повредил по пути пять фонарей и врезался в здание мэрии. По счастливой случайности никто не пострадал. Предварительная сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации, средства выплатит страховая компания. 2024-01-09T11:28:02+03:00 Пропустить