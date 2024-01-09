2006
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Возле благовещенской мэрии выезжая с парковки женщина-водитель оказалась на тротуаре. Автомобиль повернул в сторону Ленина, повредил по пути пять фонарей и врезался в здание мэрии. По счастливой случайности никто не пострадал. Предварительная сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации, средства выплатит страховая компания.
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Метки: Видео ДТП Женщина за рулём аварии авто авто аварии автомир автомобили машина перепутала педали
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Женщина паркуется носом к гаражам. Когда до гаражей остается полметра, машина с пробуксовкой срывается с места, стукается (на "ударилась" не хватило разгона) в стенку гаража и ещё секунды три продолжала рыть передними копытами землю.
Бесценно было выражение лица мужика: без возмущения и попыток выскочить, но с полным осознанием, что подобные заскоки - это не в первый и не в последний раз.
Но официально будет озвучиваться, что заклинило педаль газа.
Правильно, жать педаль газа до победы.
да ещё одна СЛЕВА, другая СПРАВА!