Для водителей BMW правил вообще не существует?

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Этот водитель полностью оправдывает звание "БМВ головного мозга". Запрещающий сигнал светофора, пешеходный переход, встречная полоса. Осталось только скорость превысить для полноты картины. Видео из города Шахты.
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