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Для водителей BMW правил вообще не существует?

Для водителей BMW правил вообще не существует?

Автор:
16 января 2024 09:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Этот водитель полностью оправдывает звание "БМВ головного мозга". Запрещающий сигнал светофора, пешеходный переход, встречная полоса. Осталось только скорость превысить для полноты картины. Видео из города Шахты.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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391k
Алексей 38 минут назад
лгбт летело
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4k
Петр 7 минут назад
Феерично летел...
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3k
r.a.t. 16 минут назад
Это же надо так с своему парню лететь на сеанс йепли в жопу, что готов немецким ведром пожертвовать.
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1k
Uganda 38 минут назад
на кол таких
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26k
Федор 38 минут назад
Как говорится - Это Ростов детка)))
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