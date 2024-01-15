Не дал припарковаться на газоне и был избит

В ЖК «Весна» одна семья закошмарила соседей. Они называют пару «очень агрессивной». По словам жильцов, те постоянно паркуют автомобиль на газоне или перекрывают проезд во двор. Однако сегодня ситуация резко стала хуже.



— Жители не знают, как с ними бороться. Один из нас увидел, как в очередной раз эти люди заезжают на газон для ночной парковки и решил снять это на видео телефона. Так водитель Mercedes увидел это, накинулся с ножом, избил его и собаку! — рассказала соседка.



Камеры сняли, как мужчина берет собаку за поводок и швыряет в сугроб. Будет ли животное в порядке, пока неизвестно.



— Мой сосед, на которого напали, боится. У него на голове — ссадина с кровоподтеком, нужно снимать побои. В полицию пока никто не обращался. Он очень напуган, боится, что они его вообще убьют, — объяснила соседка.





По версии следствия 14 января 2024 года двое фигурантов, грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к окружающим, применили насилие к местному жителю, — сообщили в СК.