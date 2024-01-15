Не дал припарковаться на газоне и был избит

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Вчера в Екатеринбурге трое бандитов избили человека и швырнули его маленькую собаку, потому что им помешали парковаться, где им захотелось. Сообщается, что в отношении оборзевших возбудили уголовное дело, им грозит до семи лет тюрьмы по статье о хулиганстве - ч.2 ст.213 УК РФ.
В ЖК «Весна» одна семья закошмарила соседей. Они называют пару «очень агрессивной». По словам жильцов, те постоянно паркуют автомобиль на газоне или перекрывают проезд во двор. Однако сегодня ситуация резко стала хуже.
— Жители не знают, как с ними бороться. Один из нас увидел, как в очередной раз эти люди заезжают на газон для ночной парковки и решил снять это на видео телефона. Так водитель Mercedes увидел это, накинулся с ножом, избил его и собаку! — рассказала соседка.
Камеры сняли, как мужчина берет собаку за поводок и швыряет в сугроб. Будет ли животное в порядке, пока неизвестно.
— Мой сосед, на которого напали, боится. У него на голове — ссадина с кровоподтеком, нужно снимать побои. В полицию пока никто не обращался. Он очень напуган, боится, что они его вообще убьют, — объяснила соседка.
По версии следствия 14 января 2024 года двое фигурантов, грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к окружающим, применили насилие к местному жителю, — сообщили в СК.
— Жители не знают, как с ними бороться. Один из нас увидел, как в очередной раз эти люди заезжают на газон для ночной парковки и решил снять это на видео телефона. Так водитель Mercedes увидел это, накинулся с ножом, избил его и собаку! — рассказала соседка.
Камеры сняли, как мужчина берет собаку за поводок и швыряет в сугроб. Будет ли животное в порядке, пока неизвестно.
— Мой сосед, на которого напали, боится. У него на голове — ссадина с кровоподтеком, нужно снимать побои. В полицию пока никто не обращался. Он очень напуган, боится, что они его вообще убьют, — объяснила соседка.
По версии следствия 14 января 2024 года двое фигурантов, грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к окружающим, применили насилие к местному жителю, — сообщили в СК.
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Нож, толпой на одного, вроде всё сходится...
Всё это происходит, когда полиция не хочет работать. Если бы достаточно было скинуть фотку такого паркователя (причем анонимно), чтобы приезжал эвакуатор и ночью увозил на штрафстоянку, то достаточно быстро можно было бы вылечить. Пару раз побегает по утру в поисках своего корыта, так любой научится.
Здесь может помочь, помимо вызова ментов и/или участкового, только фоткать нарушения и отправлять их через приложения типа "Активный гражданин" или как-то так...
Нужно будет доказывать, что не было возможности убежать, что была реальная угроза жизни. А если бандит умрет, то срок гарантирован.
PS: По крайней мере нас так учили.