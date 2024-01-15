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Не дал припарковаться на газоне и был избит

Не дал припарковаться на газоне и был избит

Автор:
15 января 2024 10:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   стопхам   
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Вчера в Екатеринбурге трое бандитов избили человека и швырнули его маленькую собаку, потому что им помешали парковаться, где им захотелось. Сообщается, что в отношении оборзевших возбудили уголовное дело, им грозит до семи лет тюрьмы по статье о хулиганстве - ч.2 ст.213 УК РФ.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   стопхам   
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26  комментариев
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8k
Андрей 2 часа назад
с ножом? это уже должно быть покушение на убийство, до 10 лет.
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14k
кот базилий 11 минут назад
"Напуган, боится"?? вот на этом быдло и играет, "пугайтесь" дальше,а он вами жопу вытирает. Машинку попортить и полиция не понадобиться, с быдлом только так.
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2
Клара Михельсон Полчаса назад
Господи, пусть Бастрыкин возбудится!!!!!! Иначе это все ничем хорошим с точки зрения соблюдения закона и восстановления социальной справедливости не закончится, а уголовное дело местные обезьяны замнут.
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32
Aleksey Полчаса назад
Кто нибудь уже делал ставку на черное?
Нож, толпой на одного, вроде всё сходится...
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10k
Antilles Полчаса назад
Берется маленький баллончик с монтажной или клей-пеной. Длинная трубочка. И выдавливается в выхлоп.
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29
ГТА Форевер 38 минут назад
Ну надеемся что присядут они на долго. Жаль, что продолжение вряд-ли узнаешь.
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11k
Дядя Саша 40 минут назад
Вот твари, просто биомусор, собачку то за что? Таких уродов надо изолировать от общества. Надеюсь эту гниду посадят надолго и определят в петушарню.
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1k
Михаил 46 минут назад
Сжень нахрен ведро вместе с макаками...
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3k
STRiX 48 минут назад
А почему национальность двух обезьян ху.е.с.осов не указали? Ах да сейчас же нельзя...
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649
Андрей Граф 51 минуту назад
эти черный уроды достали, уже сжечь их в месте с машиной тварей
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24k
sanchesS80 Час назад
" Жители не знают, как с ними бороться."
Всё это происходит, когда полиция не хочет работать. Если бы достаточно было скинуть фотку такого паркователя (причем анонимно), чтобы приезжал эвакуатор и ночью увозил на штрафстоянку, то достаточно быстро можно было бы вылечить. Пару раз побегает по утру в поисках своего корыта, так любой научится.
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1k
Дмитрий Час назад
Жаль у парня огнестрела не было, как только обезьяна схватила нож, можно сразу и стрелять и желательно в бубен. Там мозгов, конечно, нет, но без нервных окончаний "ценный специалист" не сможет жить и работать.
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8k
Bely Час назад
и не поспоришь! двое из трёх "агрессивных" ведут себя как пара.
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4k
Chev Chelios Час назад
Какой-то п.и.д.о.р.а.с сыклявый, мужик когда начал отпор давать сразу обосрался и за нож, чмошник! Собаку зачем-то кинул, она вообще не мешала никак!
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511
Александр Поляков Час назад
рука так и тянется к сейфу с вертикалкой.
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469
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Чтоб они подохли, вместе со своими погаными родными. Сукин дети
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3k
Илья 2 часа назад
Ждем заявлений от местных властей о недопустимости разжигания межнациональной розни.
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