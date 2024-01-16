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Учится ездить как на BMW?

Учится ездить как на BMW?

Автор:
16 января 2024 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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14 января на выезде из Солнечногорска на Таракановском шоссе водитель Ауди в нарушение правил выехал на встречную полосу и устроил ДТП с попутно двигавшимся автомобилем, перевернув его на крышу. О пострадавших информации нет.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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