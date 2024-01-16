Учится ездить как на BMW?

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14 января на выезде из Солнечногорска на Таракановском шоссе водитель Ауди в нарушение правил выехал на встречную полосу и устроил ДТП с попутно двигавшимся автомобилем, перевернув его на крышу. О пострадавших информации нет.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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