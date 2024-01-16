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Интересно, как оформят это в ГИБДД?

Интересно, как оформят это в ГИБДД?

Автор:
16 января 2024 09:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Вологде на улице Чехова самый "умный" водитель решил не стоять в пробке и объехать всех по встречной полосе. В это время на перекрёстке с улицы Челюскинцев выезжал другой автомобиль, который и предположить не мог, что по встречной полосе кто-то может ехать.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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5k
Денис Час назад
Было как то, один ехал по обочине, второй поворачивал направо.
Верховный суд признал, что поворачивающий не должен уступать при манёвре, если второго по ПДД там не должно быть.
Так что виновен должен быть определён именно тот кто двигается по встречке.
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3k
STRiX 7 минут назад
Нужно закрепить на законодательном уровне, что подобному нарушителю можно разбить е.б.а.л.о. и тебе ничего за это не будет!
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58k
dima423 11 минут назад
Одного прав лишат, второй ремонт оплатит)
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6k
livaneth 39 минут назад
Тот, кто поворачивал налево врезался в стоящий автомобиль. Любитель объезжать пробки по встречной успел оттормозиться полностью.
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279
Alex 49 минут назад
В принципе,поворачивающий видел "встречачника", тот даже остановился.
У поворачивающего тоже была возможность остановится, но видимо тот решил побыковать. Кто виноват?
По мне - так оба... Один за то что по встречке ехал, второй что не остановился увидев припятствие...
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