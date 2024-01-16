Интересно, как оформят это в ГИБДД?

В Вологде на улице Чехова самый "умный" водитель решил не стоять в пробке и объехать всех по встречной полосе. В это время на перекрёстке с улицы Челюскинцев выезжал другой автомобиль, который и предположить не мог, что по встречной полосе кто-то может ехать.

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