Интересно, как оформят это в ГИБДД?

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В Вологде на улице Чехова самый "умный" водитель решил не стоять в пробке и объехать всех по встречной полосе. В это время на перекрёстке с улицы Челюскинцев выезжал другой автомобиль, который и предположить не мог, что по встречной полосе кто-то может ехать.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Верховный суд признал, что поворачивающий не должен уступать при манёвре, если второго по ПДД там не должно быть.
Так что виновен должен быть определён именно тот кто двигается по встречке.
У поворачивающего тоже была возможность остановится, но видимо тот решил побыковать. Кто виноват?
По мне - так оба... Один за то что по встречке ехал, второй что не остановился увидев припятствие...