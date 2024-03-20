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Массовое ДТП по дороге в Крым

Массовое ДТП по дороге в Крым

Автор:
20 марта 2024 09:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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"Водитель "Тойота Рав 4", двигаясь со стороны Анапы, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто "Митсубиси Аутлендер", которое от удара также выехало на встречку и столкнулось с "Ленд Крузер". Далее "Тойота" столкнулась с еще тремя автомобилями - "Лада Приора", "Рено Логан" (такси) и "Шевроле Авео", - рассказали в полиции. Темрюкский район Краснодарского края.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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7  комментариев
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Дмитрий Донской 2 часа назад
Эта СМСка ему дорого обойдётся.
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Сергей Викторович 14 минут назад
Ну который на встречку вылетел - тот еще [мат]. А столько машин зацепило потому что все спешили на съезд жопонюхов.
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1k
олег 36 минут назад
Системы контроля состояния водителя и дорожной обстановки помогли бы избежать подобного.
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4k
kuchipachi Час назад
Уснул, телефон или стало плохо. Первые 2 причины самые популярные, если можно так сказать. Третья менее популярная.
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4k
ProstoBoBka 2 часа назад
Пример на видео, как из-за сообщение или залипания в телефоне попасть на круглую сумму!
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Мудак тупорылый
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