Массовое ДТП по дороге в Крым

1260
5
1
"Водитель "Тойота Рав 4", двигаясь со стороны Анапы, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто "Митсубиси Аутлендер", которое от удара также выехало на встречку и столкнулось с "Ленд Крузер". Далее "Тойота" столкнулась с еще тремя автомобилями - "Лада Приора", "Рено Логан" (такси) и "Шевроле Авео", - рассказали в полиции. Темрюкский район Краснодарского края.
Ссылки по теме:
- Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике
- Момент массового ДТП с грузовиками под Сургутом
- Куда все летят в такую погоду?
- 7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП
- Последствия массовой аварии на трассе М4, где столкнулись 29 автомобилей
Новости партнёров
реклама