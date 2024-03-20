Массовое ДТП по дороге в Крым

"Водитель "Тойота Рав 4", двигаясь со стороны Анапы, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто "Митсубиси Аутлендер", которое от удара также выехало на встречку и столкнулось с "Ленд Крузер". Далее "Тойота" столкнулась с еще тремя автомобилями - "Лада Приора", "Рено Логан" (такси) и "Шевроле Авео", - рассказали в полиции. Темрюкский район Краснодарского края.

0

"Водитель "Тойота Рав 4", двигаясь со стороны Анапы, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто "Митсубиси Аутлендер", которое от удара также выехало на встречку и столкнулось с "Ленд Крузер". Далее "Тойота" столкнулась с еще тремя автомобилями - "Лада Приора", "Рено Логан" (такси) и "Шевроле Авео", - рассказали в полиции. Темрюкский район Краснодарского края. 2024-03-20T09:44:17+03:00 Пропустить

0

0

0