Момент и последствия массового ДТП в Перу

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24 марта на пункте пропуска платной дороги Чикама-Трухильо в Перу, водитель грузовика на полной скорости влетел в стоящие в очереди автомобили. 10 автомобилей было смято, два человека погибли и еще двенадцать получили ранения. Судя по всему, у большегруза отказали тормоза. Грузовик остановился, только когда врезался в стену.
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