FISHKINET
Сообщество Аварии 7824 поста • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Момент и последствия массового ДТП в Перу

Момент и последствия массового ДТП в Перу

Автор:
27 марта 2024 09:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Перу   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   массовое ДТП   машина   платная дорога   
2077
1
4
24 марта на пункте пропуска платной дороги Чикама-Трухильо в Перу, водитель грузовика на полной скорости влетел в стоящие в очереди автомобили. 10 автомобилей было смято, два человека погибли и еще двенадцать получили ранения. Судя по всему, у большегруза отказали тормоза. Грузовик остановился, только когда врезался в стену.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Перу   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   массовое ДТП   машина   платная дорога   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
IOON Час назад
"Судя по всему, у большегра" - большегра это новомодное название большегруза? Когда копируете, хоть проверяйте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
120
Евгений Бобр 56 минут назад
[мат] воробушки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1288 постов (1303 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55358



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве...
"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие терроризм, а потом начал изворачиваться и лгать
"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
Русский камбуз. Как питались моряки в СССР?
Русский камбуз. Как питались моряки в СССР?
Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при комнатной температуре
Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#Юмор#факты#аварии#забавно#Крокус сити холл#Китай#истории
#животные#машина#в мире#кот#ДТП#авто аварии#кино#задержание#интересное#США
#автомобили#автомир#люди#кошка#теракт#фильм#позитив#Автовсячина#роль#Разное
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Осторожно, дети! Осторожно, дети! Нежданчик прилетел от грузовика Нежданчик прилетел от грузовика Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске "Какой гаишник? Клянусь никого не было" "Какой гаишник? Клянусь никого не было" Не уступил и был перевёрнут Не уступил и был перевёрнут

На что жалуетесь?

Вернуться