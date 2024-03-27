Момент и последствия массового ДТП в Перу

24 марта на пункте пропуска платной дороги Чикама-Трухильо в Перу, водитель грузовика на полной скорости влетел в стоящие в очереди автомобили. 10 автомобилей было смято, два человека погибли и еще двенадцать получили ранения. Судя по всему, у большегруза отказали тормоза. Грузовик остановился, только когда врезался в стену.

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24 марта на пункте пропуска платной дороги Чикама-Трухильо в Перу, водитель грузовика на полной скорости влетел в стоящие в очереди автомобили. 10 автомобилей было смято, два человека погибли и еще двенадцать получили ранения. Судя по всему, у большегруза отказали тормоза. Грузовик остановился, только когда врезался в стену. 2024-03-27T09:14:10+03:00 Пропустить

24 марта на пункте пропуска платной дороги Чикама-Трухильо в Перу, водитель грузовика на полной скорости влетел в стоящие в очереди автомобили. 10 автомобилей было смято, два человека погибли и еще двенадцать получили ранения. Судя по всему, у большегруза отказали тормоза. Грузовик остановился, только когда врезался в стену. 2024-03-27T09:14:10+03:00 Пропустить

24 марта на пункте пропуска платной дороги Чикама-Трухильо в Перу, водитель грузовика на полной скорости влетел в стоящие в очереди автомобили. 10 автомобилей было смято, два человека погибли и еще двенадцать получили ранения. Судя по всему, у большегруза отказали тормоза. Грузовик остановился, только когда врезался в стену. 2024-03-27T09:14:10+03:00 Пропустить