Пограничники сбили перебегавшего дорогу лося

Появилось видео, снятое дальнобойщиком в очереди фур, которые стоят на границе из Польши в Беларусь. Мужчина стал снимать, как из леса на дорогу вышел лось. Большое животное гуляло у него перед кабиной, а затем вышло на полосу, где как раз ехал служебный автомобиль с мигалками. Водитель служебного автомобиля не успел отреагировать.

0