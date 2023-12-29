Пограничники сбили перебегавшего дорогу лося

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Появилось видео, снятое дальнобойщиком в очереди фур, которые стоят на границе из Польши в Беларусь. Мужчина стал снимать, как из леса на дорогу вышел лось. Большое животное гуляло у него перед кабиной, а затем вышло на полосу, где как раз ехал служебный автомобиль с мигалками. Водитель служебного автомобиля не успел отреагировать.
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