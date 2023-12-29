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Пограничники сбили перебегавшего дорогу лося

Пограничники сбили перебегавшего дорогу лося

Автор:
29 декабря 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Появилось видео, снятое дальнобойщиком в очереди фур, которые стоят на границе из Польши в Беларусь. Мужчина стал снимать, как из леса на дорогу вышел лось. Большое животное гуляло у него перед кабиной, а затем вышло на полосу, где как раз ехал служебный автомобиль с мигалками. Водитель служебного автомобиля не успел отреагировать.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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26  комментариев
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11k
Борис Карабанов 7 часов назад
Копыта слетели - не жилец. Кстати, отсюда и пошло выражение "отбросить копыта".
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4k
Alexbux1 3 часа назад
Развели понимаешь лосей, не пройти не проехать.
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37k
Барклай 6 часов назад
Во б.я, встал... Ээээ, ловите лося, у него шок! И нож тащите, он задыхается
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2k
Дмитрий 6 часов назад
Не вижу там перебегавшего дорогу лося.
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914
Николай 6 часов назад
Бедная машинка.
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55k
turyst 6 часов назад
Ссылка m.vk.com
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422
А П 6 часов назад
Лось отомстит . "Wild frontier" переводится как "Дикая граница"
Ссылка www.youtube.com
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28k
Сталкер 7 часов назад
Блин...

Лосяшу здоровья!
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