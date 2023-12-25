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Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами

Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами

Автор:
25 декабря 2023 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Казахстан   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Алма-Ате пассажир, он же – будущий фигурант уголовного дела по статьям о хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц, повздорил с женщиной-водителем автобуса и в итоге вырубил её сильным ударом. Неуправляемое транспортное средство снесло четыре машины и людей, трое погибших, четверо пострадавших – трое взрослых и 15-летний подросток.

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Метки: Видео   ДТП   Казахстан   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Сейчас ущербные п.и.д.о.р.с.к.и.е уроды будут визжать - баба сама виновата, спровоцировала, мужик не терпила, всё правильно сделал.
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4k
Ухалус Посовиномус 5 минут назад
Тупорылый мамбет он и есть тупорылый мамбет...
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16k
Типа граф 39 минут назад
Походу дела она ещё и педаль газа придавила , когда сознание потеряла .
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324
zu4ara lashadko 7 минут назад
Вот, как на этом видео...
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16k
Типа граф 44 минуты назад
Чёт мало как то инфы . Кто чего , куда , зачем , почему ?
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11k
SeñorGunDon 59 минут назад
Освещения никакого нет, люди ходят по дороге в хаотичном режиме, автобусы летают в которых мордобой происходит, какой-то дегенерат вырубил водителя в движении.....WTF?
Там вообще точно у всех iQ хотя бы на среднем уровне?
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4k
ProstoBoBka Час назад
"Четкий" Казах, по сути олень тупой!
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58k
dima423 Час назад
Херасе у них там движуха...на дороге народу больше чем на тротуаре))
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Колорад 2 часа назад
Может она атеистка? Тогда мужика не судить, а наградить надо!
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