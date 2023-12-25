Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами

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В Алма-Ате пассажир, он же – будущий фигурант уголовного дела по статьям о хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц, повздорил с женщиной-водителем автобуса и в итоге вырубил её сильным ударом. Неуправляемое транспортное средство снесло четыре машины и людей, трое погибших, четверо пострадавших – трое взрослых и 15-летний подросток.
Скандалист после аварии попытался сбежать, но его задержали пассажиры автобуса. Виновника аварии задержали сразу после ДТП. В отношении мужчины, ударившего водителя автобуса, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство) и по статье 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц).
Дебоширу грозит до 8 лет лишения свободы.
Дебоширу грозит до 8 лет лишения свободы.
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довольно простой пример - мир бокса или ММА подборку нокаутов посмотреть.
С водителем автобуса могла получиться аналогичная ситуация.
Там вообще точно у всех iQ хотя бы на среднем уровне?