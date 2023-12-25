Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами

В Алма-Ате пассажир, он же – будущий фигурант уголовного дела по статьям о хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц, повздорил с женщиной-водителем автобуса и в итоге вырубил её сильным ударом. Неуправляемое транспортное средство снесло четыре машины и людей, трое погибших, четверо пострадавших – трое взрослых и 15-летний подросток.

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В Алма-Ате пассажир, он же – будущий фигурант уголовного дела по статьям о хулиганстве и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц, повздорил с женщиной-водителем автобуса и в итоге вырубил её сильным ударом. Неуправляемое транспортное средство снесло четыре машины и людей, трое погибших, четверо пострадавших – трое взрослых и 15-летний подросток. 2023-12-25T12:18:35+03:00 Пропустить

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