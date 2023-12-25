В Петербурге мужчина разбил лопатой машину неприятеля и прислал ему видео процесса

Сказочный молодец. Полицейским даже не потребовалось искать улики.
Инцидент произошёл на Будапештской улице в Санкт-Петербурге ещё 24 июля, но судебный процесс затянулся из-за принципиальности пострадавшего. 49-летний мужчина из-за личной неприязни к соседу разнёс лобовое стекло его автомобиля садовой лопатой. Перед этим он аккуратно установил на земле телефон, чтобы заснять весь процесс на видео. Когда дело было сделано, мстительный мужчина отправил ролик своему неприятелю. Который, разумеется, сразу же написал заявление и приложил к нему видеодоказательство противоправных действий.
Отпираться перед полицейским "садовник" не стал и сразу сознался в содеянном. В ходе разбирательств было установлено, что ущерб его действия составил 33 тысячи рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
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На суде обвиняемый раскаялся и попытался решить дело миром, предложив собственнику автомобиля на месте возместить ущерб. Однако тот отказался и решил наказать его по всей строгости закона. Известно, что в скором времени состоится ещё одно заседание по уголовному делу об умышленной порче чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет колонии.
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Такое ощущение, что специальная программа для населения нашего шарика, чтобы проще было контролировать.
Ничего искать и следить не надо, всё сами выложат.