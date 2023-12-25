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В Петербурге мужчина разбил лопатой машину неприятеля и прислал ему видео процесса

В Петербурге мужчина разбил лопатой машину неприятеля и прислал ему видео процесса

Автор:
25 декабря 2023 17:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Видео   Суд   лопата   месть   ущерб   
1685
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Сказочный молодец. Полицейским даже не потребовалось искать улики.

Инцидент произошёл на Будапештской улице в Санкт-Петербурге ещё 24 июля, но судебный процесс затянулся из-за принципиальности пострадавшего. 49-летний мужчина из-за личной неприязни к соседу разнёс лобовое стекло его автомобиля садовой лопатой. Перед этим он аккуратно установил на земле телефон, чтобы заснять весь процесс на видео. Когда дело было сделано, мстительный мужчина отправил ролик своему неприятелю. Который, разумеется, сразу же написал заявление и приложил к нему видеодоказательство противоправных действий.


Отпираться перед полицейским "садовник" не стал и сразу сознался в содеянном. В ходе разбирательств было установлено, что ущерб его действия составил 33 тысячи рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

На суде обвиняемый раскаялся и попытался решить дело миром, предложив собственнику автомобиля на месте возместить ущерб. Однако тот отказался и решил наказать его по всей строгости закона. Известно, что в скором времени состоится ещё одно заседание по уголовному делу об умышленной порче чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет колонии.

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Метки: Автомобиль   Видео   Суд   лопата   месть   ущерб   
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8  комментариев
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2k
Pinhead 2 часа назад
А говорят человек без мозга жить не может. Некоторые вполне живут, для нажатия на кнопку REC им хватает мозжечковой памяти
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55k
turyst 7 минут назад
Ну дык, сколько лет вбивали в голову: "Надо всё и всем рассказать и показать".
Такое ощущение, что специальная программа для населения нашего шарика, чтобы проще было контролировать.

Ничего искать и следить не надо, всё сами выложат.

Ссылка youtu.be
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14k
кот базилий 20 минут назад
Возместить и сесть на годок - это будет хорошо.
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39k
russger Полчаса назад
Какие же люди некоторые тупые. Ну захотел ты недругу поднасрать, ну сделай по тихому. Нет, на видео снимают. С таким успехом мог бы сразу в полицию сдаться
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6k
Трям Полчаса назад
Правильно, что пострадавший терпилу не включил! Заплатить в любом случае придется, пока под статьей мудак ходить будет - остальные соседи будут дышать спокойно.
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22k
BiZ 41 минуту назад
если у человека свое парковочное место во дворе многоэтажного дома, ожидать чего-то большего не приходится..
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58k
dima423 Час назад
Хах)) во дебил
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