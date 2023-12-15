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Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе

Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе

Автор:
15 декабря 2023 16:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Суд   брянск   отец   подросток   стрельба   школа   
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Также из камеры вышли охранник и директор ЧОПа, курировавшие это учебное заведение.

Когда в брянской школе №5 прозвучали выстрелы и погибли дети, на уши встала вся страна. Одни утверждали, что причина трагедии в буллинге - над ребёнком жестоко издевались. Этот буллинг порой принимает совершенно чудовищные формы. Вот пара эпизодов - записи старые, к брянской школе отношения не имеют. Но от этого не менее тяжёлые.

А другие считали, что причина случившейся беды кроется в семье девочки - это отец виноват в том, что она стащила ружьё из сейфа. И он же якобы «физически и психологически» над ней издевался. По первоначальной версии, из-за этого девушка окончательно потеряла голову и пришла в школу с дробовиком.

На время следствия отца девушки-стрелка арестовали и не отпустили его на похороны дочери. Также в СИЗО отправили охранницу учебного заведения и генерального директора ЧОПа, в котором она числилась.

Видимо, у следствия появились какие-то новые факты - отца девушки выпустили с условием запрета определённых действий. Ему временно запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами дела. На мужика заведено два уголовных дела: «Доведение до самоубийства» и небрежное хранение оружия.

Из СИЗО также вышли женщина-охранник и гендир ЧОПа. Даму обвиняют в предоставлении услуг не отвечающих требованиям безопасности - сейчас она под домашним арестом.

А директор ЧОПа затруднился ответить на прямой вопрос: в чём именно его обвиняют? Он считает, что рамка металлоискателя, даже если бы она была включена (а в тот день она не работала), одинаково реагирует на телефоны, брелки, ключи и оружие. А утром прёт такая толпа, что проверить каждого просто нереально. Но здесь есть нюанс: девушка пришла на урок с опозданием, так что её вполне могли проверить на входе, вот только рамка была отключена. Тем не менее директора отпустили под залог в 1,5 миллиона рублей.

Расследование продолжается. Вскоре станет ясно: девочку довели буллингом, издевались над ней в семье или же у неё были серьёзные проблемы с психикой.

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Метки: Видео   Девушка   Суд   брянск   отец   подросток   стрельба   школа   
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11  комментариев
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50k
Сергей 2 часа назад
Если бы ее довел отец то она и стреляла бы в отца. Зачем ей для этого ружье в школу тащить нужно было? Лично мое мнение она папала в того в кого хотела попасть.
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45
Александр Полчаса назад
Первая версия - хватай родню!
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22k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Главное в таком деле ,как всегда - найти крайнего, и побыстрее!

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20k
anpetrof Час назад
Честно говоря, всех фигурантов двух видео с избиениями нужно перед всей школой примерно выпороть, чтобы месяц сидеть не могли и видео этой порки ещё год в школе показывать перед уроками...
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1k
Фидель Час назад
У губернатора так оччко жим жим,что он начал крайних искать,надо было ещё продавца оружия арестовать и мастера на заводе кто это оружие сделал
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