Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе

На время следствия отца девушки-стрелка арестовали и не отпустили его на похороны дочери. Также в СИЗО отправили охранницу учебного заведения и генерального директора ЧОПа, в котором она числилась.

Видимо, у следствия появились какие-то новые факты - отца девушки выпустили с условием запрета определённых действий. Ему временно запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами дела. На мужика заведено два уголовных дела: «Доведение до самоубийства» и небрежное хранение оружия.