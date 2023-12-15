Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе

Также из камеры вышли охранник и директор ЧОПа, курировавшие это учебное заведение.
Когда в брянской школе №5 прозвучали выстрелы и погибли дети, на уши встала вся страна. Одни утверждали, что причина трагедии в буллинге - над ребёнком жестоко издевались. Этот буллинг порой принимает совершенно чудовищные формы. Вот пара эпизодов - записи старые, к брянской школе отношения не имеют. Но от этого не менее тяжёлые.
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А другие считали, что причина случившейся беды кроется в семье девочки - это отец виноват в том, что она стащила ружьё из сейфа. И он же якобы «физически и психологически» над ней издевался. По первоначальной версии, из-за этого девушка окончательно потеряла голову и пришла в школу с дробовиком.
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На время следствия отца девушки-стрелка арестовали и не отпустили его на похороны дочери. Также в СИЗО отправили охранницу учебного заведения и генерального директора ЧОПа, в котором она числилась.
Видимо, у следствия появились какие-то новые факты - отца девушки выпустили с условием запрета определённых действий. Ему временно запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами дела. На мужика заведено два уголовных дела: «Доведение до самоубийства» и небрежное хранение оружия.
Из СИЗО также вышли женщина-охранник и гендир ЧОПа. Даму обвиняют в предоставлении услуг не отвечающих требованиям безопасности - сейчас она под домашним арестом.
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А директор ЧОПа затруднился ответить на прямой вопрос: в чём именно его обвиняют? Он считает, что рамка металлоискателя, даже если бы она была включена (а в тот день она не работала), одинаково реагирует на телефоны, брелки, ключи и оружие. А утром прёт такая толпа, что проверить каждого просто нереально. Но здесь есть нюанс: девушка пришла на урок с опозданием, так что её вполне могли проверить на входе, вот только рамка была отключена. Тем не менее директора отпустили под залог в 1,5 миллиона рублей.
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Расследование продолжается. Вскоре станет ясно: девочку довели буллингом, издевались над ней в семье или же у неё были серьёзные проблемы с психикой.
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