Марианна Бахмайер: благородная мстительница или коварная убийца?

Месть… Бывает ли она благородной? В истории этой женщины предназначенное для холодной подачи блюдо выглядит именно таким.
Марианна Бахмайер родилась в 1950 году в Германии в семье бывшего военного. Детство девочки нельзя назвать счастливым: отец любил выпить, несмотря на фанатичную набожность. После развода мать вышла замуж за человека, которому чужды были излишние сантименты. В семье регулярно случались скандалы.
В 16 лет Марианну выгнали из дома. В поисках заботы и тепла она потянулась к парню. Но тот, узнав о беременности юной подруги, исчез в неизвестном направлении. Малышку пришлось отдать на удочерение. То же самое случилось и со вторым ребёнком. А вот третья попытка устроить личную жизнь, как показалось молодой женщине, оказалась удачной.
Она недолго встречалась с Кристианом Бертольдо. В результате этих отношений в 1972 году родилась Анна. Последний ребёнок в жизни Марианны (осложнения после родов не позволяли ей больше стать матерью).
Надежды не оправдались и на этот раз. Кристиан оказался не готов стать отцом и, как и предшественники, исчез в тумане бытия. Впрочем, у женщины была стабильная работа, и она не унывала, одна воспитывая маленькую дочь.
В начале мая 1980 года Анна ушла в школу. Но домой девочка не вернулась. Мать проверила подруг, обошла всех соседей. Школьницу никто не видел. Марианна побежала в полицию. Следствие оказалось быстрым: с ребёнком расправился сосед Клаус Грабовски. 35-летний мужчина задушил девочку. Перед смертью она подверглась насилию.
Мясник заманил ребёнка под предлогом помочь поймать кошку. Мёртвое тело спустя несколько часов отвёз к берегу канала. Непонятно, чем руководствовался Клаус, но в тот же день он проболтался о содеянном своей невесте. Та пришла в ужас и немедленно обратилась в полицию.
На суде Клаус отрицал факт насилия (но улики показали обратное) и даже напирал на то, что соседка сама пыталась его соблазнить (в 7 лет).
Отчасти в трагедии были виноваты сами полицейские. Дело в том, что мужчина уже отбывал ранее срок за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних. На свободу преступник вышел с условием проведения химической кастрации. За ним должен был осуществляться полицейский надзор. Но с проверкой к Грабовски никто ни разу не пришёл. И тот спокойно сходил к врачу, скорректировал терапию, начал приём тестостерона и восстановил эректильную функцию. Плюс к этому, в биографии преступника имел место ещё один случай нападения на 6-летнюю девочку.
Узнав о подробностях, Марианна пришла в ужас. В не меньшем ужасе она была и на заседании, когда слушала объяснения защиты о моральных страданиях убийцы и гормональном дисбалансе, подтолкнувшем мужчину к совершению преступления.
Адвокаты акцентировали внимание и на безнадзорности ребёнка, и на том, что двух старших детей женщина отдала на усыновление. На третье заседание 6 марта 1981 года она пришла не одна, а с Beretta 70. И разрядила пистолет в Клауса, начавшего в очередной раз кривляться и обвинять погибшего ребёнка в развратном поведении.
При задержании она не оказала сопротивления. И лишь повторяла, что жалеет, что стрелять пришлось в спину, а не в ухмыляющееся лицо. Через полтора года женщину судили по обвинению в предумышленном убийстве. Но приговор – пожизненное был пересмотрен и смягчён с учётом обстоятельств и общественного резонанса.
Из шести лет Марианна отсидела три, вышла замуж, развелась и перебралась на Сицилию. В Палермо она пошла работать в хоспис, где женщину называли Джой – с такой тихой радостью ей удавалось скрасить последние дни обречённых людей.
О своей беде публично она рассказала лишь два раза – на радио и на ТВ. Историю дважды экранизировали, посвятив ей фильмы «Мать Анны» и «Дело Бахмайер – не время для слёз». Женщина скончалась довольно рано, в возрасте 46 лет от онкологии и нашла последний приют рядом с дочерью.
Источник:
- Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти убийцу сына
- Пирог для бывшего и проблемы для всех
- Преступление раскрыли по горячим следам благодаря единственному свидетелю – маленькой девочке
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