Марианна Бахмайер: благородная мстительница или коварная убийца?

В 16 лет Марианну выгнали из дома. В поисках заботы и тепла она потянулась к парню. Но тот, узнав о беременности юной подруги, исчез в неизвестном направлении. Малышку пришлось отдать на удочерение. То же самое случилось и со вторым ребёнком. А вот третья попытка устроить личную жизнь, как показалось молодой женщине, оказалась удачной.

Она недолго встречалась с Кристианом Бертольдо. В результате этих отношений в 1972 году родилась Анна. Последний ребёнок в жизни Марианны (осложнения после родов не позволяли ей больше стать матерью).

Надежды не оправдались и на этот раз. Кристиан оказался не готов стать отцом и, как и предшественники, исчез в тумане бытия. Впрочем, у женщины была стабильная работа, и она не унывала, одна воспитывая маленькую дочь.