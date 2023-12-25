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МВД изменит правила сдачи экзамена на права

МВД изменит правила сдачи экзамена на права

Автор:
25 декабря 2023 16:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   машина   права   экзамен   
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МВД внесёт изменения в правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Вводятся новые ограничения для кандидатов в водители. К примеру, сдать экзамен нельзя будет с просроченным паспортом. Кроме того, ведомство скорректирует порядок начисления штрафных баллов. Ожидается, что приказ, вводящий изменения, вступит в силу 1 апреля 2024 года.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   машина   права   экзамен   
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6  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
т. е раньше с недействительным паспортом можно было получить? это как так то?
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6k
hhwost 6 минут назад
и чо?!
долбо..бов на дорогах меньше станет? вот сомневаюсь.
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23k
Valiko 12 минут назад
Всё это возня с бумажками и х#йня, повышающая продажную стоимость ВУ.
Любой учитель на дороге, агрессивный бык - автоматом на ПОЛНУЮ пересдачу на права с теорией на 5 билетов вместо одного и специальной медкомиссией для психически нездоровых. То же самое при ДТП и жертвах - вся сдача регистрируется на видео и публикуется пострадавшей стороне для исключения подлога и минимизации рецидива.
Не вижу в этом никаких технических и законодательных проблем.
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6k
Трям Полчаса назад
Аффтар, ты дебил? Когда можно было без паспорта или без правки сдать на права?
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
приказ, вводящий изменения, вступит в силу 1 апреля 2024 года. МВД изменит правила сдачи экзамена на права
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И, впоследствии, будет считаться "первоапрелькой шуткой-розыгрышем"
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