МВД изменит правила сдачи экзамена на права

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МВД внесёт изменения в правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Вводятся новые ограничения для кандидатов в водители. К примеру, сдать экзамен нельзя будет с просроченным паспортом. Кроме того, ведомство скорректирует порядок начисления штрафных баллов. Ожидается, что приказ, вводящий изменения, вступит в силу 1 апреля 2024 года.
МВД дополнит новыми основаниями перечень для отказа в допуске к экзамену. Сдать на права не смогут граждане, подвергнутые административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование. Получить удостоверение можно будет только по истечении срока наказания.
Поводом для недопуска или приостановки процедуры станут просроченные паспорт или медсправка — их придётся оформлять заново. Наконец, к экзаменам не допустят кандидатов, которых разыскивает военный комиссариат.
Приказ также увеличивает сумму штрафных баллов, которые экзаменуемый должен набрать для выставления оценки «Не сдал». Сейчас это пять баллов; если приказ вступит в силу, их будет семь.
Ведомственный приказ издаётся для приведения регламента в соответствие с новой редакцией закона «О безопасности дорожного движения». Поправки в этот закон, подписанные президентом Путиным летом нынешнего года и касающиеся водительских экзаменов, также начинают действовать с 1 апреля следующего года.
Поводом для недопуска или приостановки процедуры станут просроченные паспорт или медсправка — их придётся оформлять заново. Наконец, к экзаменам не допустят кандидатов, которых разыскивает военный комиссариат.
Приказ также увеличивает сумму штрафных баллов, которые экзаменуемый должен набрать для выставления оценки «Не сдал». Сейчас это пять баллов; если приказ вступит в силу, их будет семь.
Ведомственный приказ издаётся для приведения регламента в соответствие с новой редакцией закона «О безопасности дорожного движения». Поправки в этот закон, подписанные президентом Путиным летом нынешнего года и касающиеся водительских экзаменов, также начинают действовать с 1 апреля следующего года.
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долбо..бов на дорогах меньше станет? вот сомневаюсь.
Любой учитель на дороге, агрессивный бык - автоматом на ПОЛНУЮ пересдачу на права с теорией на 5 билетов вместо одного и специальной медкомиссией для психически нездоровых. То же самое при ДТП и жертвах - вся сдача регистрируется на видео и публикуется пострадавшей стороне для исключения подлога и минимизации рецидива.
Не вижу в этом никаких технических и законодательных проблем.
заносишь денег и получаешь.
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И, впоследствии, будет считаться "первоапрелькой шуткой-розыгрышем"