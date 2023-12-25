МВД изменит правила сдачи экзамена на права

МВД дополнит новыми основаниями перечень для отказа в допуске к экзамену. Сдать на права не смогут граждане, подвергнутые административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование. Получить удостоверение можно будет только по истечении срока наказания.



Поводом для недопуска или приостановки процедуры станут просроченные паспорт или медсправка — их придётся оформлять заново. Наконец, к экзаменам не допустят кандидатов, которых разыскивает военный комиссариат.



Приказ также увеличивает сумму штрафных баллов, которые экзаменуемый должен набрать для выставления оценки «Не сдал». Сейчас это пять баллов; если приказ вступит в силу, их будет семь.



Ведомственный приказ издаётся для приведения регламента в соответствие с новой редакцией закона «О безопасности дорожного движения». Поправки в этот закон, подписанные президентом Путиным летом нынешнего года и касающиеся водительских экзаменов, также начинают действовать с 1 апреля следующего года.