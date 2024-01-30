Превращение обычного Porsche 911 во внедорожную версию выйдет в 2 раза дешевле заводского варианта

Усиленная подвеска с кастомными пружинами и амортизаторами увеличивает дорожный просвет спорткара до 210 мм. Опциональные адаптивные амортизаторы добавят ещё 50 мм. Porsche 911 комплектуют грязевой резиной и защитой днища, за доплату установят каркас безопасности и распорки, делающие кузов более жёстким.



В базовой версии сохранён оригинальный оппозитник объёмом 3.4 литра, развивающий порядка 300 сил. Однако Kalmar Automotive по желанию заказчика может добавить к отдаче ещё примерно 200 «лошадей». Мотор работает с механикой или автоматом по выбору клиента.



Из салона удаляют все приметы цивилизации наподобие медиасистемы и звукоизоляции. По мнению тюнеров, эти мелочи отвлекают от получения удовольствия во время вождения. Взамен ставят кресла Recaro или гоночные ковши. Кузов Kalmar RS-6 могут оснастить экспедиционным багажником, внешним креплением для запаски и светодиодной балкой. Кроме того, в компании готовы раскрасить купе в любые цвета, включая разнообразные ливреи.



Донорский Porsche 911 996 в приличном состоянии можно приобрести в Европе примерно за 20–30 тысяч евро, ещё от 45 тысяч до 50 тысяч потребует перестройка. Таким образом, благодаря Kalmar Automotive можно заполучить внедорожный 911 более чем вдвое дешевле заводского варианта. Однако придётся подождать: тюнеры закладывают на постройку каждого «внедорожника» не менее полугода.