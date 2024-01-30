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Превращение обычного Porsche 911 во внедорожную версию выйдет в 2 раза дешевле заводского варианта

Превращение обычного Porsche 911 во внедорожную версию выйдет в 2 раза дешевле заводского варианта

Автор:
30 января 2024 15:38
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   Ателье   Дания   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   тюнинг   
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Датское ателье Kalmar Automotive представило комплексный проект переделки Porsche 911 в кузове 996 в спортивный вcедорожник. Доступны модификации для двигателя, шасси, кузова и интерьера, а цена перестройки спорткара стартует всего от 45 тысяч евро. При этом заводской 911 Dakar обойдётся в Германии минимум в 220 тысяч.
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Метки: Porsche   Автовсячина   Ателье   Дания   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   тюнинг   
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38
ГТА Форевер 23 минуты назад
Спасибо! Бегу делать!
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168
npocto__Makc 2 минуты назад
Идея провальная. Он нафиг никому не нужен
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Добрый Бабайка

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