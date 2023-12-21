FISHKINET
Сообщество Аварии 7463 поста • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Пьяный мигрант уходя от погони устроил смертельное ДТП

Пьяный мигрант уходя от погони устроил смертельное ДТП

Автор:
21 декабря 2023 09:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
1202
1
1
Полиция задержала 34-летнего уроженца ближнего зарубежья, устроившего смертельную аварию в Приозерском районе Ленобласти. Ночью 17 декабря в поселке Сосново пьяный лихач на автомобиле Хюндай Солярис пытался скрыться от преследования правоохранителей, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21053.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
pinbalist Час назад
Бл*, почему этому у*бку не попался бульдозер на пути
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ Минуту назад
Четвертовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Roi.ru Полчаса назад
Оставляйте свои голоса под инициативами по мигрантам !
На сайте РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ - в поиске нужно набрать "МИГРА"
Не оставайтесь безучастными в будущем наших детей и страны !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мафусаил Полчаса назад
На хрена задерживали? При попытке к бегству - в расход.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Fat Lynx 39 минут назад
Убил... сука!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Rus77 58 минут назад
Каждый день от ослоё6ов беспредел!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Час назад
Сколько еще эти ценные специалисты должны убить, изнасиловать, ограбить прежде чем буржуи в ГД поймут, что эти люди не такие уж ценные специалисты .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
JagaJaga Илья 59 минут назад
В ГД не поймут, им нет дела до народа, у них только нефтедоллары перед глазами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41985



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Новый апокалипсис — это поколение зумеров
Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна
Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Вы это серьезно?
Вы это серьезно?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#факты#кино#аварии#авто аварии#полиция#природа#кот
#животные#интересно#Прикол#интересное#Автовсячина#ДТП#Ynews#конфликт#история#дети
#в мире#люди#машина#Юмор#фильм#США#забавно#милота#Россия#зима
Вы это серьезно? Вы это серьезно? "Торопыга" устроил ДТП с тремя автомобилями "Торопыга" устроил ДТП с тремя автомобилями Пролёт на красный с катапультированием Пролёт на красный с катапультированием Устроил ДТП и отправился в больницу Устроил ДТП и отправился в больницу В нужном месте в нужное время В нужном месте в нужное время "Дружище, ну едь ты быстрее" "Дружище, ну едь ты быстрее"

На что жалуетесь?

Вернуться