Пьяный мигрант уходя от погони устроил смертельное ДТП

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 01:05 на 59-м километре трассы "Ушково-Гравийная". В результате ДТП 61-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован, его 55-летняя пассажирка погибла на месте.



Водитель иномарки в ДТП не пострадал. В его крови обнаружено 0,334 промилле. В настоящий момент в отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и помещен в изолятор.