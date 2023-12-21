Пьяный мигрант уходя от погони устроил смертельное ДТП

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Полиция задержала 34-летнего уроженца ближнего зарубежья, устроившего смертельную аварию в Приозерском районе Ленобласти. Ночью 17 декабря в поселке Сосново пьяный лихач на автомобиле Хюндай Солярис пытался скрыться от преследования правоохранителей, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21053.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 01:05 на 59-м километре трассы "Ушково-Гравийная". В результате ДТП 61-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован, его 55-летняя пассажирка погибла на месте.
Водитель иномарки в ДТП не пострадал. В его крови обнаружено 0,334 промилле. В настоящий момент в отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и помещен в изолятор.
Водитель иномарки в ДТП не пострадал. В его крови обнаружено 0,334 промилле. В настоящий момент в отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и помещен в изолятор.
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