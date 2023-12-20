Устроил ДТП и отправился в больницу

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Днём 17 декабря в Петрозаводске около дома № 6 по улице Судостроительной нетрезвый 45-летний водитель автомобиля Рено Логан выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ниссан Альмера. В результате дорожной аварии травмы получил пьяный водитель, ему было назначено амбулаторное лечение.
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Во почему не амбулаторное добивание?