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Устроил ДТП и отправился в больницу

Устроил ДТП и отправился в больницу

Автор:
20 декабря 2023 08:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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Днём 17 декабря в Петрозаводске около дома № 6 по улице Судостроительной нетрезвый 45-летний водитель автомобиля Рено Логан выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ниссан Альмера. В результате дорожной аварии травмы получил пьяный водитель, ему было назначено амбулаторное лечение.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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Провокатор Час назад
Да ему просто снег с машины было лень вручную сметать.
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Игорь Полчаса назад
"В результате дорожной аварии травмы получил пьяный водитель, ему было назначено амбулаторное лечение."

Во почему не амбулаторное добивание?
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