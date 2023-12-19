"Торопыга" устроил ДТП с тремя автомобилями

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Вечером 16 декабря в Невинномысске на путепроводе по улице Степной 24-летний водитель автомобиля Лада Приора, совершая опережение дёрнул рулём, потерял управление, подбил попутную ГАЗель, после чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Фольксваген Пассат. В результате перелом ноги получила пассажирка иномарки, водитель Приоры получил перелом челюсти.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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