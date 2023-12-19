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"Торопыга" устроил ДТП с тремя автомобилями

"Торопыга" устроил ДТП с тремя автомобилями

Автор:
19 декабря 2023 07:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вечером 16 декабря в Невинномысске на путепроводе по улице Степной 24-летний водитель автомобиля Лада Приора, совершая опережение дёрнул рулём, потерял управление, подбил попутную ГАЗель, после чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Фольксваген Пассат. В результате перелом ноги получила пассажирка иномарки, водитель Приоры получил перелом челюсти.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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51k
Albert GER Час назад
челюсть у этого учителя сломалась во время или после аварии?
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Alex Час назад
ну да, и первая же мысль - а челюсть ему сломал водитель фольксвагена
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14k
кот базилий Час назад
Гаденыш сопливый
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