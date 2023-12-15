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"Дружище, ну едь ты быстрее"

"Дружище, ну едь ты быстрее"

Автор:
15 декабря 2023 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Мурманск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло 13 декабря в Мурманске недалеко от авторынка. Автомобиль ехавший перед видеорегистратором ехал аккуратно и медленно, но всё равно попал в ДТП.
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Метки: Видео   ДТП   Мурманск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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Колорад Час назад
Едут, в жпы друг другу дышат.
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273
Андрей Федоров 39 минут назад
почему фонарь упал со столба, но продолжил гореть?
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10k
Борис Карабанов 48 минут назад
Надо уметь "быстро едь" и что б не врезаться!
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0
Лбл 57 минут назад
наглядная демонстрация торможения автомобиля с АБС и без него. У рега явно АБС есть, а у врезавшейся старенькой иномарки судя по всему нет.
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