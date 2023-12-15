"Дружище, ну едь ты быстрее"

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ДТП произошло 13 декабря в Мурманске недалеко от авторынка. Автомобиль ехавший перед видеорегистратором ехал аккуратно и медленно, но всё равно попал в ДТП.
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