Электромобилям хотят продлить бесплатный проезд по платным трассам

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Однако, возникает вопрос о финансировании данной инициативы. И кто будет платить за это? Ответ прост — государство. В 2023 году были предоставлены льготы в рамках программы развития электромобильного транспорта, цель которой заключается в том, чтобы к 2030 году не менее 10% всех автомобилей, производимых в стране, были электрическими.Интересно также узнать, кто в основном воспользовался этими льготами. По информации издания «Коммерсант», с 1 марта по 31 декабря 2023 года было зафиксировано 306 тысяч льготных проездов на электромобилях по платным дорогам, большая часть из которых пришлась на Московский регион. Самые популярные участки оказались на маршрутах М-11 Москва—Солнечногорск и обход города Одинцово.Стремительное развитие электромобильного сектора не оставило безучастными многих автолюбителей, особенно активно воспользовались льготами владельцы электромобилей Tesla, в то время как отечественные электромобили на платных дорогах пока редкость. Всего в нашей стране насчитывается около 40 тысяч электромобилей.Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков: «То , что государство различными способами стимулирует продажи электромобилей, это хорошо — если мы предполагаем и дальше электрифицировать автотранспорт. Однако сейчас электромобиль могут себе позволить, как правило, лишь состоятельные люди, которые покупают в семью вторую или даже третью машину. Выходит, мы спонсируем людей, которые и так себя неплохо чувствуют. А те, кто не может поменять старую Калину на новую Гранту, остаются за бортом подобных преференций. И едва ли это справедливо».