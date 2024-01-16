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Электромобилям хотят продлить бесплатный проезд по платным трассам

Электромобилям хотят продлить бесплатный проезд по платным трассам

Автор:
16 января 2024 15:59
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   платная дорога   электромобиль   
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Автодор, Минтранс и Минэкономики обсуждают вопрос о возобновлении бесплатного проезда электромобилей по таким платным трассам, как М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД.

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   платная дорога   электромобиль   
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2  комментария
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Инженер 10 минут назад
что я думаю об этом? Принципиально платными дорогами не пользуюсь.
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Добрый Бабайка

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