Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля

Грядущий автомобиль получил новые колесные арки и зеркала заднего вида. Наклон капота и профиль задней кромки капота были изменены, а решетка радиатора получила подвижные элементы для лучшей аэродинамики. Задний спойлер был переделан таким образом, чтобы придать электромобилю более спортивный вид и визуально удлинить линию крыши. Форма диффузора на заднем бампере и задней стойке кузова была пересмотрена для оптимизации воздушных потоков, образующихся позади автомобиля.



Передняя оптика «Атома» также была переработана, как и контур функциональной светодиодной полосы. Под последней расположился радар и камера системы активной помощи водителю ADAS 2.0+.



Ещё была изменена форма задних дверей с сохранением их распашной концепции. Был добавлен электропривод для открывания дверей, в связи с чем выдвижные ручки задних дверей были заменены на кнопки. Также электромобиль получил усиленные петли дверей. Всё это должно обеспечит более высокое удобство для водителя и пассажиров.



Габариты электромобиля составят 3995 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1615 мм в высоту, с дорожным просветом 170 мм. Единственный электромотор, который будет устанавливаться на заднюю ось, выдаст 204 л.с. Батарея емкостью 77 кВт·ч позволит «Атому» проехать до 500 километров без подзарядки. Также планируется выпуск полноприводной версии с вторым мотором.



Это уже не первое обновление «Атома» в процессе подготовки к выпуску. В конце прошлого года было представлено более эргономичное рулевое колесо, и встроенный экран претерпел изменения.