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Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля

Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля

Автор:
07 февраля 2024 13:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Атом   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   рестайлинг   электромобиль   
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Производство отечественного электромобиля Атом начнётся в середине 2025 года. А пока что разработчик вносит улучшения в конструкцию автомобиля. На этот раз производитель объявил об изменениях в экстерьере, которые послужат повышению аэродинамики, улучшению управляемости, снижению уровня шума и загрязнения кузова, а также повышению запаса хода.
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Метки: Автовсячина   Атом   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   рестайлинг   электромобиль   
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38  комментариев
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5k
A 5 часов назад
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35k
БамбарбияКиргуду 2 минуты назад
«Петер Турбо» (2000 г.).

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633
Дмитрий Базурин Час назад
Китайцы уже весь мир обогнал по производству электромобилей, а мы все рисунки показываем!
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59k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Ну почему все в размерах ОКИ????????
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8k
perekrestok 2 часа назад
Уже много десятков лет в России пытаются внедрить машины с газовым топливом. И как всегда безуспешно. Глобальных не технических проблем две. первая - что построить вперед - машины или заправки для них? Кто гарантирует что льготы на электромашины будут сохранены на какой то обозримый период времени? Сейчас мы видим что машина становиться предметом роскоши. Электромобиль - предметом ненужной роскоши. Ну и заправки появятся неизвестно когда. Вроде Собянин начал выпускать электро Москвичи, но число электрозаправок не увеличивается. Ну а знакомый, который купил электромобиль, рассказал, что зимой отопление а летом кондиционер съедают половину запаса хода. Ну и зарядка автомобиля идет намного дольше чем он раньше заправлялся бензином. Так что как не проходил вариант двигателей на газе, так не пройдут в России электромобили.
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6k
Ноутбуки Накомоде 3 часа назад
А алиэкспресс справится с поставками комплектующих ?
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14k
Ser 3 часа назад
А есть в природе ЕСТЬ!? не китайские - "современные" русские автомобили!
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1k
S C 3 часа назад
Такой электромобиль в гараже сделать может любой рукастый энтузиаст, сейчас никаких проблем с этим нет. И не только может, но и делают постоянно, полно видео на ютубе. Только занимает это полгода-год. Но кому нужно выпускать автомобиль раз в полгода? Да хотя бы раз в месяц?! Вся проблема не сделать электромобиль в принципе, вся проблема сделать его серийное производство, чтобы в месяц с конвейера хотя бы по 10 тыс. штук выходило. А вот тут все эти "производители" и обделываются по полной. Так и эти свой Атом ручной работы переделывают постоянно, хвалятся, а до серийного производства это никогда не дойдет. Потому что автомобиль должен изначально разрабатываться под возможности станков, оборудования, технологий, а не так, что налепили панелей со стеклопластика, руками сварили раму из профильных труб и руками месяц все это собирали. А потом сказали, что сейчас мы серийное производство запустим, дайте только денег. А серийное производство запустить в принципе-то и невозможно.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Так понимаю, что это особый вид развода сказать, что в будущем когда-то мы выполним - выпустим автомобиль и рассказывать о тех изменениях, которые внесли в автомобиль, который ещё не существует.
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47k
Соломей 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Сергей Викторович 3 часа назад
Ну, кто там критиковал наш автопром, что редко обновляет свои модели? Вот, смотрите как мы продвинулись - мы теперь обновляем даже еще невыпускающиеся авто!!!
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246
babai65 3 часа назад
Электромобили- ЗЛО.
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246
babai65 3 часа назад
Е мобиль то же показивали поуазивали пока не умер и с этим будет тоже самое.
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176
Кенни Маккормик 3 часа назад
так это Lixiang только уменьшенный
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51
piharev1 4 часа назад
показал: достижения перечислены
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7k
Alex 4 часа назад
Лучше бы не показывал.
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
Добрый Бабайка готовьтесь к куче ехидно ироничным и оскорбительным комментариям.
щяс фанаты теслы подтянутся будут обсерать...
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53k
Андрей 5 часов назад
Электрокары очень полезны ... для производителя. Через 5 лет ёмкость батареи упадёт до 30% от начальной и АК надо будет менять хочешь того или не хочешь. А цена замены 30-50% от цены новой машины.
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51
piharev1 Андрей 4 часа назад
не переживай он просто показал в производство не пойдет
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Добрый Бабайка

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