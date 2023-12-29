Раскрыты основные характеристики российского электрокара АТОМ

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Разработчики электромобиля обнародовали основные характеристики. Автомобиль будет небольшим, но довольно быстрым и получит современную батарею. Первой на конвейер встанет моноприводная и дальнобойная версия. Товарные машины при этом появятся не ранее 2025 года.
По размерам «Атом» сопоставим с пятидверной Lada Granta, его габариты — 3995×1780×1615 миллиметров. При этом электрокар заметно выше, в том числе и за счёт клиренса 170 миллиметров. Характерной особенностью кузова пятидверки станут распашные задние двери и отсутствие средних стоек. Обещана полностью независимая подвеска, колёсные диски — от 17 до 19 дюймов.
На старт продаж «Атом» готовят с одним электромотором на задней оси. На пике он развивает 204 л. с. Двигателями с аналогичной отдачей комплектуются, к примеру, электрические Volkswagen из семейства ID в базовых версиях. За счёт компактности «Атом» располагает неплохой динамикой: он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд, а 77-киловаттная батарея (тоже как у VW ID) обеспечит запас хода до 500 км. Со временем хетч получит дополнительный 82-сильный электромотор для передних колёс.
Время, которое потребуется для полной зарядки аккумулятора, пока не обнародовано, но уже известно, что для пополнения энергозапаса на 100 км нужно будет потратить 8 минут. «Атом» оборудуют двумя зарядными портами стандартов Type 2 и GB/T.
Пятидверка позиционируется разработчиками как современное комплексное решение. На базе универсальной платформы планируется выпускать самые разные модификации: от электрокаров для частников до коммерческих машин для различных сфер бизнеса. Собирать «Атом» будут на мощностях завода «Москвич», а силовую электронику для проекта обещали поставлять структуры «Росатома».
На старт продаж «Атом» готовят с одним электромотором на задней оси. На пике он развивает 204 л. с. Двигателями с аналогичной отдачей комплектуются, к примеру, электрические Volkswagen из семейства ID в базовых версиях. За счёт компактности «Атом» располагает неплохой динамикой: он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд, а 77-киловаттная батарея (тоже как у VW ID) обеспечит запас хода до 500 км. Со временем хетч получит дополнительный 82-сильный электромотор для передних колёс.
Время, которое потребуется для полной зарядки аккумулятора, пока не обнародовано, но уже известно, что для пополнения энергозапаса на 100 км нужно будет потратить 8 минут. «Атом» оборудуют двумя зарядными портами стандартов Type 2 и GB/T.
Пятидверка позиционируется разработчиками как современное комплексное решение. На базе универсальной платформы планируется выпускать самые разные модификации: от электрокаров для частников до коммерческих машин для различных сфер бизнеса. Собирать «Атом» будут на мощностях завода «Москвич», а силовую электронику для проекта обещали поставлять структуры «Росатома».
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В тексте - нет ни одной характеристики
И самое интересное это цена. Потому что наши очень умеют, особенно когда это связано с новинками - при посредственном качестве, заряжать на них цену как за бентли
В том году обещали, что от 1.4 ляма будет стоить.
А так... раз в 20 дороже.
демонстрация своей пипирки окружающим
Меня больше смущает крайне низкая посадка у таких авто. Эдак днищем все колдобины соберешь пока хоть куда-то доедешь.
Ну и так - автомобильчик видимо сугубо летний. Будь у него посадка повыше (дорожный просвет и т.п.) - можно было бы на летних дачах использовать для езды по магазинам и до рынка, а так... Вдобавок он и стоить должен для целесообразности покупки тысяч 100 (рублей) максимум. Иначе какой смысл, проще тогда примитивный квадрик маленький купить или велик грузовой с педалями.
Зимой, на морозе, на аккумуляторе... Не, без вариантов, автомобиль явно сугубо летний.
По мощностям еще большой вопрос - где инфраструктура под это дело? Мощности подстанций в поселках и электростанций вообще в России не резиновые, где это всё заряжать?
Как-то это всё сыро очень и непродумано.
К моменту поставок ценник + 1 000 000 или больше будет!