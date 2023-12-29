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Раскрыты основные характеристики российского электрокара АТОМ

Раскрыты основные характеристики российского электрокара АТОМ

Автор:
29 декабря 2023 12:10
Сообщество : Автомир
Метки: АТОМ   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   электрокар   
2725
21
Разработчики электромобиля обнародовали основные характеристики. Автомобиль будет небольшим, но довольно быстрым и получит современную батарею. Первой на конвейер встанет моноприводная и дальнобойная версия. Товарные машины при этом появятся не ранее 2025 года.
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Метки: АТОМ   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   электрокар   
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61  комментарий
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1k
surgy 7 часов назад
Заголовок: раскрыты характеристики…
В тексте - нет ни одной характеристики
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762
Казак Полчаса назад
Господи, сколько уже в "новейшую историю" проектов было - пшиков. Всё не перечесть. Много вы на дорогах хоть один ё-мобиль или аурис видели? И их тьма, заявленных проектов, в смысле.
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2k
Bilulik 46 минут назад
Пока ничего нового я не увидел. В то время, как тот же Китай в полный рост эксплуатирует электромобили, наши отечественные разработчики раскрывают характеристики чудо-машины, которая существует только в виде компьютерной программы. Ах, да! Надпись WELCOME на пороге это так патриотично!
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27
Alen Dales 2 часа назад
слишком долго запрягали ребята)) Ваш Атом нахер никому не нужен будет в 28 году. Сейчас китай завалил рынок просто классными авто, а это уныло говно. Разве что тележка норм.
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11k
Dabus 2 часа назад
Что-то по фото не видно у него 170 см. На вид, ниже него только дагестанская приора ...
И самое интересное это цена. Потому что наши очень умеют, особенно когда это связано с новинками - при посредственном качестве, заряжать на них цену как за бентли
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18k
Toxictofa 3 часа назад
Так, а что с ценой?
В том году обещали, что от 1.4 ляма будет стоить.
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10k
Сергей 3 часа назад
Экран на руле самое то удобство: глядеть в него и тыкать пальцем, объезжая наши ямы.
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732
Человек Разумный 5 часов назад
А вроде и выглядит ничегошненько, интересно какой вид будет когда до серии дойдет
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107
Pasha Panfilov 5 часов назад
Летний городской автомобильчик, судя по всему, зимой по сугробам дорог на нем едва ли покатаешься, да и на морозе АКБ едва ли эффективна (и тянуть, и салон отапливать). Но в остальном симпатично. Вопрос только в том, будет ли он дешевле бензинового, ведь электродвигатели дешевле ДВС (см разницу цен бензо и электропил, например). Ведь будет дешевле, да?
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107
Pasha Panfilov Сергей 5 часов назад
Я про цену самого автомобиля, чел. Было бы странно приобретать сугубо летний и вдобавок тесноватый транспорт дороже чем за 100-150к рублей.
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191
Мальчик в трусиках Pasha Panfilov Полчаса назад
....Сообщается, что цена на данную модель составит от 3 439 000 рублей за базовую комплектацию, до 5 099 000 рублей за автомобиль повышенной комфортности, оснащенный электрическими стеклоподъёмниками, подогревом сидений водителя и пассажиров и АКБ повышенной ёмкости, позволяющей проехать более ста километров на одной зарядке....
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870
Я здесь транзитом 5 часов назад
Ё-мобиль стал АТОМом.
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11k
Эдуард Маринович 6 часов назад
Ты посмотри! Даже интерфейс не на иероглифах! Успели к презентации на русский перевести! Апплодирую стоя!
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2k
Андерсен 6 часов назад
Ездил и буду ездить на машинах с ДВС. Дальние поездки на электромобиле в обозримом будущем в нашей стране исключены из-за отсутствия зарядных станций. Этим все сказано.
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3
Михаил Мит Андерсен 6 часов назад
Я бы все таки гибрид взял бы .
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34k
most 6 часов назад
а на пороге шильдик welcome....
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61k
Олег 6 часов назад
не более, чем "веселые картинки" .... не купят в нашей стране эти поделки. Может понтов ради какие-то идиоты выкупят на всю страну штук 30...
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107
Pasha Panfilov Олег 5 часов назад
Смотря почем. Если дешево совсем - на летнюю езду до соседнего магазина за хлебом можно взять, если дорого - на фиг надо.
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27k
Влад 6 часов назад
И вот когда все убедились что электромобили это дерьмо, что они CO2 производят на 30-40% больше чем дизель, что они неподъемно дорогие, Что проблемы с заменой аккумуляторов, что ломаются чаще и кучами торчат замерзшие по обочинам в США, межу прочим довольно теплой стране, когда производители и дилеры взвыли умоляя снизить им квоты на производство и продажи электрохлама у нас в России, северной стране с морозами до -30 -40, решили их продвигать. Вообще охренели что-ли?
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6k
VL 6 часов назад
интересно, конские ценники на ээээ... азлк уже заготовили???
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5k
Михаил 6 часов назад
Почему большинство электрокаров делают некрасивыми?
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64
Александр Михаил 6 часов назад
некрасивые это еще пол дела, мотор на задней оси приведет к неуправляемости, нет перегородок между дверями - снижение крепкости корпуса... а то как они у себя в проекте уходят от любой ответственности - наталкивает просто на развод и не понятно почему яплакал замарались об этот отстойпроек....
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107
Pasha Panfilov Александр 5 часов назад
Да не, ну неуправляемости нет, запорожец с ДВС сзади и заднеприводный вполне ездил, другое дело что на таких машинах больше 40 км/ч ездить не самая лучшая идея.
Меня больше смущает крайне низкая посадка у таких авто. Эдак днищем все колдобины соберешь пока хоть куда-то доедешь.
Ну и так - автомобильчик видимо сугубо летний. Будь у него посадка повыше (дорожный просвет и т.п.) - можно было бы на летних дачах использовать для езды по магазинам и до рынка, а так... Вдобавок он и стоить должен для целесообразности покупки тысяч 100 (рублей) максимум. Иначе какой смысл, проще тогда примитивный квадрик маленький купить или велик грузовой с педалями.
Зимой, на морозе, на аккумуляторе... Не, без вариантов, автомобиль явно сугубо летний.

По мощностям еще большой вопрос - где инфраструктура под это дело? Мощности подстанций в поселках и электростанций вообще в России не резиновые, где это всё заряжать?

Как-то это всё сыро очень и непродумано.
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4k
ProstoBoBka 6 часов назад
На выставке «Цифровая независимость промышленной России» представили функциональный прототип электрокара «Атом». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин протестировал первый отечественный электромобиль, который будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей в зависимости от модификации. Об этом сообщает ТАСС.

К моменту поставок ценник + 1 000 000 или больше будет!
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107
Pasha Panfilov ProstoBoBka 5 часов назад
Два ляма за сугубо летнюю "малолитражку", с низким дорожным просветом городского разлива, да еще и поди к ней где зарядиться найди... Странноватые у них идеи.
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2k
Никита Сергеевич 6 часов назад
Совсем беда с автопромом, видать...
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5k
Григорий 6 часов назад
полностью Китайский электромобиль, нахер никому не нужный, но яко бы Российский, собранный из всего китайского. сколько денег вбухано в это говно? кто ответит?
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80
Klyuh 6 часов назад
Какого китайца переименовали?
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