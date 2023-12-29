Раскрыты основные характеристики российского электрокара АТОМ

По размерам «Атом» сопоставим с пятидверной Lada Granta, его габариты — 3995×1780×1615 миллиметров. При этом электрокар заметно выше, в том числе и за счёт клиренса 170 миллиметров. Характерной особенностью кузова пятидверки станут распашные задние двери и отсутствие средних стоек. Обещана полностью независимая подвеска, колёсные диски — от 17 до 19 дюймов.



На старт продаж «Атом» готовят с одним электромотором на задней оси. На пике он развивает 204 л. с. Двигателями с аналогичной отдачей комплектуются, к примеру, электрические Volkswagen из семейства ID в базовых версиях. За счёт компактности «Атом» располагает неплохой динамикой: он способен разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд, а 77-киловаттная батарея (тоже как у VW ID) обеспечит запас хода до 500 км. Со временем хетч получит дополнительный 82-сильный электромотор для передних колёс.



Время, которое потребуется для полной зарядки аккумулятора, пока не обнародовано, но уже известно, что для пополнения энергозапаса на 100 км нужно будет потратить 8 минут. «Атом» оборудуют двумя зарядными портами стандартов Type 2 и GB/T.



Пятидверка позиционируется разработчиками как современное комплексное решение. На базе универсальной платформы планируется выпускать самые разные модификации: от электрокаров для частников до коммерческих машин для различных сфер бизнеса. Собирать «Атом» будут на мощностях завода «Москвич», а силовую электронику для проекта обещали поставлять структуры «Росатома».