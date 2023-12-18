Скорая помощь подобрала по пути ещё одного пациента

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15 декабря в Гатчине машина скорой помощи сбила 88-летнего мужчину, пытавшегося пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. До больницы пенсионера довезла карета скорой. Медики зафиксировали травмы средней степени тяжести.
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