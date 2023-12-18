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Скорая помощь подобрала по пути ещё одного пациента

Скорая помощь подобрала по пути ещё одного пациента

Автор:
18 декабря 2023 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   скорая помощь   
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15 декабря в Гатчине машина скорой помощи сбила 88-летнего мужчину, пытавшегося пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. До больницы пенсионера довезла карета скорой. Медики зафиксировали травмы средней степени тяжести.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   скорая помощь   
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14  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Загадка из детства вспомнилась: сама едет, сама давит, сама помощь подаёт))
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25k
ЦСКА 10 секунд назад
Звука нет, но судя по отсутствию проблесковых, сирены тоже небыло! Водилу можно лишать и отправлять!
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10k
MUZSER 24 минуты назад
Живу практически рядом. Всегда снижаю там скорость до минимума. Там рядом школа и пару детских садов.
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2k
Илья 37 минут назад
У меня знакомый работает на скорой 10 лет а до этого он работал в такси . Таксист с мигалкой это горе на дороге.
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2k
amens 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
babuby Час назад
И видел-же что едет машина, и видел-же что близко, однако один хрен решил бежать! Ну вот где мозги у людей, ...
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1k
vadimbar Час назад
Как он дожил-то до 88-летия, бросаясь под машины на переходе ?!
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8k
Андрей Час назад
88 лет и такой активный - моё почтение.
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840
Шурман 2 часа назад
Интересено и куда этот дятел летел без сирены и ведерок ?
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