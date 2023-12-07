В Польше нашли забытые Lada десятого семейства

На снимках можно разглядеть порядка десяти машин: это универсалы ВАЗ-2111 и пятидверные хетчбэки ВАЗ-2112 с разными моторами: 8- и 16-клапанными. Утверждается, что все они имеют околонулевые пробеги и находятся в отличном для своих лет состоянии.



Судя по кадрам, найденные машины готовят к транспортировке, но куда — неизвестно. О дальнейшей судьбе «капсул времени» не сообщается.