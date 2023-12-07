В Польше нашли забытые Lada десятого семейства

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По информации портала «Лада.онлайн», в городе Лодзь, что расположен в центральной части Польши, обнаружили склад с автомобилями производства АВТОВАЗа. Речь о семействе Lada 110, которое выпускалось в Тольятти вплоть до 2009 года.
На снимках можно разглядеть порядка десяти машин: это универсалы ВАЗ-2111 и пятидверные хетчбэки ВАЗ-2112 с разными моторами: 8- и 16-клапанными. Утверждается, что все они имеют околонулевые пробеги и находятся в отличном для своих лет состоянии.
Судя по кадрам, найденные машины готовят к транспортировке, но куда — неизвестно. О дальнейшей судьбе «капсул времени» не сообщается.
Судя по кадрам, найденные машины готовят к транспортировке, но куда — неизвестно. О дальнейшей судьбе «капсул времени» не сообщается.
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Масло превратилось в солидол, резинки все сгнили, шланги потрескались, проводка окислилась, суппорты закисли и т.п. Тем более, зная качество комплектующих тех лет, думаю, что они для свалки созрели.
Да и документов скорее всего к ним нет.
PS какой-то хитрый поляк ещё и получил от ВАЗа премию за их "продажу"....