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В Польше нашли забытые Lada десятого семейства

В Польше нашли забытые Lada десятого семейства

Автор:
07 декабря 2023 15:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ВАЗ   Лада   Польша   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   находка   
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По информации портала «Лада.онлайн», в городе Лодзь, что расположен в центральной части Польши, обнаружили склад с автомобилями производства АВТОВАЗа. Речь о семействе Lada 110, которое выпускалось в Тольятти вплоть до 2009 года.
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Метки: Автовсячина   ВАЗ   Лада   Польша   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   находка   
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6  комментариев
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24k
Виталий Касандров 2 часа назад
Вряд ли это наши.Скорее украинские Богданы, их там из остатков вазовских комплектующих до майдана 2013 года собирали.
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Машины, простоявшие 15, а то и 20 лет в любом случае нуждаются в серьёзном ремонте.
Масло превратилось в солидол, резинки все сгнили, шланги потрескались, проводка окислилась, суппорты закисли и т.п. Тем более, зная качество комплектующих тех лет, думаю, что они для свалки созрели.
Да и документов скорее всего к ним нет.

PS какой-то хитрый поляк ещё и получил от ВАЗа премию за их "продажу"....
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7k
x3matic 51 минуту назад
Я бы 16 клапанов взял.После не большой доработки,резвая телега получалась.
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378
А П 2 часа назад
вот 2111 взял бы.
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260
JagaJaga 2 часа назад
Они их замаскируют под танки и отправят в качестве военной помощи Украине)))
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Добрый Бабайка

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