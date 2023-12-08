ГЛОНАСС поможет в поиске угнанных автомобилей

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В 2024 году в России начнёт работать сервис для поиска угнанных автомобилей. Об этом сообщили генеральный директор компании АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Сервис создадут на базе собственной информационной системы. Он поможет владельцу найти автомобиль в случае угона.
Алексей Райкевич: «В 2024 году «ЭРА-ГЛОНАСС» спасет автовладельцев от кражи машины. Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб без изменения аппаратной части».
В случае попытки угона или искусственного «глушения» кнопки SOS сервис автоматически сообщит об этом автовладельцу. По словам Райкевича, возможность быстрого отключения кнопки SOS для автоугонщика исключена, так как она глубоко интегрирована в автомобиль.
В случае попытки угона или искусственного «глушения» кнопки SOS сервис автоматически сообщит об этом автовладельцу. По словам Райкевича, возможность быстрого отключения кнопки SOS для автоугонщика исключена, так как она глубоко интегрирована в автомобиль.
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Да в конце концов угонщики глушилку сигнала включат и не торопясь всё разберут.
Много машин нашли???