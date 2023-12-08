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ГЛОНАСС поможет в поиске угнанных автомобилей

ГЛОНАСС поможет в поиске угнанных автомобилей

Автор:
08 декабря 2023 13:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Глонасс   авто   автомир   автомобили   машина   сигнализация   угон   
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В 2024 году в России начнёт работать сервис для поиска угнанных автомобилей. Об этом сообщили генеральный директор компании АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Сервис создадут на базе собственной информационной системы. Он поможет владельцу найти автомобиль в случае угона.

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Метки: Автовсячина   Глонасс   авто   автомир   автомобили   машина   сигнализация   угон   
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11  комментариев
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6k
TirAn 56 минут назад
Угонщики наверняка уже начали искать способ борьбы с этой системой
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23k
sanchesS80 10 секунд назад
Простой вопрос: те механики, которые на заводе будут устанавливать эту систему, они не смогут подсказать кому нужно как быстро отрубить эту систему?
Да в конце концов угонщики глушилку сигнала включат и не торопясь всё разберут.
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1k
rgubaev 5 минут назад
Расскажите этим деб... (зачеркнуто) ебл... (зачеркнуто) альтернативно одаренным людям, что первое что делает угонщик - ставит глушилку на все нужные диапазоны. И идет их глонас, вместе с сотовой связью, через которую он работает, во всем известном направлении.
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4k
ProstoBoBka 11 минут назад
Ну ну, если авто угонщики спутниковые системы блокируют... ГЛОНАСС они точно взломают!
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13k
кот базилий 22 минуты назад
Скока стоить будет "сервис" ?
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92k
7guest Полчаса назад
У меня знакомый купил и поставил в машину GPS-трекер (где-то лет 5 назад). И потом проверял его следующим образом: его товарищ прятал машину во дворах, а хозяин её искал. Погрешность была от 50 до 350 метров. (наверное зависела от плотности застройки)
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50k
Элек Мек 41 минуту назад
Глонасс уже давно установлен на машинах,даже стОит денег при покупке автомобиля.
Много машин нашли???
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