Повздорившие москвичи разбили автомобили друг друга и заработали по уголовной статье

Словесный конфликт двух москвичей перерос в ожесточённую схватку с применением бейсбольной биты и топора, которыми те решили выместить злость на автомобилях друг друга. Как сообщил журналистам начальник столичного главка МВД России Владимир Васенин, ссора между 41-летним и 43-летним мужчинами произошла по малозначительному поводу (возможно, из-за парковки одного из них перед шлагбаумом).

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Сначала один брызнул перцовым баллончиком в лицо оппоненту, тот в ответ достал из своего автомобиля биту и напал на обидчика. К счастью, в ходе короткой потасовки никто сильно не пострадал. Когда их разняли, мужчина с битой несколько раз ударил по багажнику автомобиля своего оппонента. Но у его владельца тоже нашлось, чем ответить. Он достал из своей машины топорик и в ответ нанёс несколько ударов по его автомобилю.