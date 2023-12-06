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Повздорившие москвичи разбили автомобили друг друга и заработали по уголовной статье

Повздорившие москвичи разбили автомобили друг друга и заработали по уголовной статье

Автор:
06 декабря 2023 13:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   автомобили   бита   потасовка   топор   уголовное дело   
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Как сообщают в МВД, причина ссоры была малозначительной, но Биба и Боба умудрились превратить её в побоище и солидные тюремные сроки.

Словесный конфликт двух москвичей перерос в ожесточённую схватку с применением бейсбольной биты и топора, которыми те решили выместить злость на автомобилях друг друга. Как сообщил журналистам начальник столичного главка МВД России Владимир Васенин, ссора между 41-летним и 43-летним мужчинами произошла по малозначительному поводу (возможно, из-за парковки одного из них перед шлагбаумом).

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Сначала один брызнул перцовым баллончиком в лицо оппоненту, тот в ответ достал из своего автомобиля биту и напал на обидчика. К счастью, в ходе короткой потасовки никто сильно не пострадал. Когда их разняли, мужчина с битой несколько раз ударил по багажнику автомобиля своего оппонента. Но у его владельца тоже нашлось, чем ответить. Он достал из своей машины топорик и в ответ нанёс несколько ударов по его автомобилю.

Оба участника драки сами обратились в полицию. По результатам проверки их привлекли к ответственности по административному делу о мелком хулиганстве, а также возбудили уголовные дела по ст. 167 УК ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Мужчине с битой в довесок добавили статью за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК). Отмечается, что суммарный ущерб автомобилям составил более 725 тысяч рублей. Одному грозит до двух лет лишения свободы, второму — до пяти. Держать в СИЗО их не стали и отпустили под подписку о невыезде.

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Метки: Видео   Москва   автомобили   бита   потасовка   топор   уголовное дело   
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14  комментариев
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7k
Echo Час назад
Прикольно, хорошо время проводят
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698
Михаил 16 минут назад
Вот прям точно Биба и Боба... На ровном месте... ну лять повздорили, бухнули потом вечерком
Ну или по мужски разобрались... Так был бы шанс не присесть... наврятли конечно кого то из них закроют, но сомнительный перфоманс однако...
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2k
Dmitry Tarasov 19 минут назад
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399
алекс 19 минут назад
С битой черный?
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10k
Борис Карабанов 20 минут назад
Господа! Господа! Я не вижу и не слышу! Я не вижу прикольных картиночек "дерущиеся обезьяны", "стоп обезьяна", "портрет Дроздова с изречением о животных". Я не слышу гневных требований выслать приматов в свои деревни, сжечь их, посадить на кол. Я не слышу сетований на их культурный уровень каменного века. Неужели, это - другое? Неужели, это надо понимать? Не может быть! Господа, вы же - сама объективность!
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119
r3mba4 Борис Карабанов 6 минут назад
Вы идиёт. Зачем нам чужие толпаёпы, когда своих хватает. Езжай в Ташкент и живи с ними, если нравится.
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25k
Михаил Сметанкин 22 минуты назад
Если они оба сядут, то кто будет ремонтировать автомобили?
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1k
Леший Полчаса назад
бородатый первым начал битой по челу бить и по машине тоже....так что флаг ему в руки
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18k
Голос Вселенной Час назад
Как там в мемах пишут?
"Если ваша вечеринка не такая, даже не думайте меня звать"
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3k
RaiJu Час назад
Закроют за примирение сторон, а потом они даже будут лучшими друзьями
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119
r3mba4 кот базилий 5 минут назад
таким же образом третьего искать. но уже вдвоём.)
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vadimbar Час назад
Весело-весело встретят Новый Год !
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