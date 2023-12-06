Повздорившие москвичи разбили автомобили друг друга и заработали по уголовной статье

Как сообщают в МВД, причина ссоры была малозначительной, но Биба и Боба умудрились превратить её в побоище и солидные тюремные сроки.
Словесный конфликт двух москвичей перерос в ожесточённую схватку с применением бейсбольной биты и топора, которыми те решили выместить злость на автомобилях друг друга. Как сообщил журналистам начальник столичного главка МВД России Владимир Васенин, ссора между 41-летним и 43-летним мужчинами произошла по малозначительному поводу (возможно, из-за парковки одного из них перед шлагбаумом).
Сначала один брызнул перцовым баллончиком в лицо оппоненту, тот в ответ достал из своего автомобиля биту и напал на обидчика. К счастью, в ходе короткой потасовки никто сильно не пострадал. Когда их разняли, мужчина с битой несколько раз ударил по багажнику автомобиля своего оппонента. Но у его владельца тоже нашлось, чем ответить. Он достал из своей машины топорик и в ответ нанёс несколько ударов по его автомобилю.
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Оба участника драки сами обратились в полицию. По результатам проверки их привлекли к ответственности по административному делу о мелком хулиганстве, а также возбудили уголовные дела по ст. 167 УК ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Мужчине с битой в довесок добавили статью за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК). Отмечается, что суммарный ущерб автомобилям составил более 725 тысяч рублей. Одному грозит до двух лет лишения свободы, второму — до пяти. Держать в СИЗО их не стали и отпустили под подписку о невыезде.
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