Эксперты попытались развеять популярные мифы о турбированных двигателях

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Специалисты утверждают, что стереотип о низкой надежности турбированных агрегатов возник ещё в начале 80-х годов прошлого века, когда подобные двигатели только начали появляться. Однако агрегаты того времени нельзя сравнивать с современными.Современные турбомоторы оборудованы усиленными поршнями и шатунами. Кроме того, у них предусмотрена эффективная система охлаждения днища поршней, а также используется специальная головка блока цилиндров. Механизм газораспределения также изготавливается из материалов, стойких к повышенным температурам.Эксперты также отмечают, что современные турбированные моторы меньше подвержены явлению, которое в народе получило название "турбояма". Этот эффект устраняется за счет применения двойного или тройного турбонаддува. Уменьшенный диаметр роторов турбины также предотвращает ухудшение разгонных характеристик машин с такими ДВС.Миф о том, что турбированные моторы имеют повышенный расход топлива, также опровергается экспертами. Специалисты подчеркивают, что современные турбированные двигатели, наоборот, обладают расходом на 15-30% ниже по сравнению с атмосферными агрегатами такой же мощности.Современные турбодвигатели могут продолжать работу даже после поломки системы турбонаддува, что отличает их от предшественников из 80-х годов прошлого века. В случае сбоя в системе турбонаддува электронный блок управления ограничит функционирование двигателя до минимальных оборотов и мощности, при этом загорится сигнальная лампа "Check Engine". При этом турбированные двигатели обладают высокой ремонтопригодностью и, кроме того, не всегда требуют высокооктанового топлива.