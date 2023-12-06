Эксперты попытались развеять популярные мифы о турбированных двигателях

1585
1
Многие считают, что турбированные двигатели менее надежны по сравнению с атмосферными моторами. Эксперты разъяснили, почему такое представление является ошибочным.
Специалисты утверждают, что стереотип о низкой надежности турбированных агрегатов возник ещё в начале 80-х годов прошлого века, когда подобные двигатели только начали появляться. Однако агрегаты того времени нельзя сравнивать с современными.
Современные турбомоторы оборудованы усиленными поршнями и шатунами. Кроме того, у них предусмотрена эффективная система охлаждения днища поршней, а также используется специальная головка блока цилиндров. Механизм газораспределения также изготавливается из материалов, стойких к повышенным температурам.
Эксперты также отмечают, что современные турбированные моторы меньше подвержены явлению, которое в народе получило название "турбояма". Этот эффект устраняется за счет применения двойного или тройного турбонаддува. Уменьшенный диаметр роторов турбины также предотвращает ухудшение разгонных характеристик машин с такими ДВС.
Миф о том, что турбированные моторы имеют повышенный расход топлива, также опровергается экспертами. Специалисты подчеркивают, что современные турбированные двигатели, наоборот, обладают расходом на 15-30% ниже по сравнению с атмосферными агрегатами такой же мощности.
Современные турбодвигатели могут продолжать работу даже после поломки системы турбонаддува, что отличает их от предшественников из 80-х годов прошлого века. В случае сбоя в системе турбонаддува электронный блок управления ограничит функционирование двигателя до минимальных оборотов и мощности, при этом загорится сигнальная лампа "Check Engine". При этом турбированные двигатели обладают высокой ремонтопригодностью и, кроме того, не всегда требуют высокооктанового топлива.
Современные турбомоторы оборудованы усиленными поршнями и шатунами. Кроме того, у них предусмотрена эффективная система охлаждения днища поршней, а также используется специальная головка блока цилиндров. Механизм газораспределения также изготавливается из материалов, стойких к повышенным температурам.
×
×
Эксперты также отмечают, что современные турбированные моторы меньше подвержены явлению, которое в народе получило название "турбояма". Этот эффект устраняется за счет применения двойного или тройного турбонаддува. Уменьшенный диаметр роторов турбины также предотвращает ухудшение разгонных характеристик машин с такими ДВС.
Миф о том, что турбированные моторы имеют повышенный расход топлива, также опровергается экспертами. Специалисты подчеркивают, что современные турбированные двигатели, наоборот, обладают расходом на 15-30% ниже по сравнению с атмосферными агрегатами такой же мощности.
Современные турбодвигатели могут продолжать работу даже после поломки системы турбонаддува, что отличает их от предшественников из 80-х годов прошлого века. В случае сбоя в системе турбонаддува электронный блок управления ограничит функционирование двигателя до минимальных оборотов и мощности, при этом загорится сигнальная лампа "Check Engine". При этом турбированные двигатели обладают высокой ремонтопригодностью и, кроме того, не всегда требуют высокооктанового топлива.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что, если разбить старый автомобиль в современном краш-тесте?
- BMW X5 2006 года превратили в полноценный внедорожник
- 787D - первый в мире автомобиль с 5-секционным роторным двигателем
- Российский завод Continental переименовали в Gislaved
- Владельцу пришёл штраф за превышение скорости, двигаясь задним ходом по шоссе
Новости партнёров
реклама
Так и запишем.
какой муфлон провозгласил их экспертами?
1.4-1.5 - это больше экономичный вариант для простых и "средних" автомобилей - Гольф,Октавия,Суперб,Рапид и т.п. Кому нужна "пушка-гонка", конечно этого мало, но эти 1.4Т утрут нос атмосферным 2.0.
Новая Эска у мерседеса выйдет ни то с 2.0 ни то с 2.5л турбомотором. Раньше такие "маленькие" двигатели они тоже не ставили.
Про китайцев я ничего не знаю и пока просто наблюдаю со стороны.