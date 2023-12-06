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Эксперты попытались развеять популярные мифы о турбированных двигателях

Эксперты попытались развеять популярные мифы о турбированных двигателях

Автор:
06 декабря 2023 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мотор   турбина   эксперт   
1585
1
Многие считают, что турбированные двигатели менее надежны по сравнению с атмосферными моторами. Эксперты разъяснили, почему такое представление является ошибочным.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мотор   турбина   эксперт   
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21  комментарий
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Сергей 2 часа назад
Тут явно работали эксперты, которые ничего не понимают в автомобилестроении. Возможно это были какие-нибудь экономические эксперты или политические....
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5k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Турбина жрет меньше, это очевидно из принципа её действия, да и даже императивно сравните расход 2,0 турбо и 2,0 Атмо, турба жрет в разы меньше.
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
Существует такое мнение. А на практике имею Isuzu Bighorn 95г. объём 3.2 с турбиной и никаких проблем .
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14k
Antique computer Полчаса назад
Угу, именно потому, что турбированные моторы сделаны из более крепких материалов, они едва выхаживают лишь 20% от того, на что были способны их атмосферные предки начала 80-х, сделанные из говна и палок.

Так и запишем.
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3k
SmartCat101 Полчаса назад
кто эти мифические эксперты, которые ничего не понимают в работе ДВС?
какой муфлон провозгласил их экспертами?
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−12
Паша Андрианов 40 минут назад
откуда копипаст??? у меня одна турбированная 0,7 объем и две атмосферные , не вижу разницы в КПД и расходе
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1k
course 42 минуты назад
да все нормально, теперь просто у двигателей ресурс стал как турбины и они сравнялись по надежности :) На счет экономичности тоже бред, воздух всегда (в исправной системе) подается в соотношение 14,7кг воздуха, на 1Кг топлива. Хоть есть турбина хоть ее нету. Вот размер мотора с турбиной, может быть меньше атмосферного аналогичной мощности, а вот расход будет такой же если у них мощность одинаковая :)
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12k
Б.Касторский Час назад
Ох, я конечно не эксперт, но я фанат атмосферных двигателей и лучше V6, правда ещё лучше V8. И коробка мне не нужна на 356 передач.
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36k
АнтонПолднев Час назад
Дело тут в современной тенденции надуть какой-нибудь моторчик 1,5 до 150 л/с и заставить его таскать семиместый тяжеленный кроссовер. Естественно при таком раскладе мотор нужно крутить, иначе он ехать не будет. Ну и соответственно о ресурсе в много сотен тысяч километров тут говорить не приходится. Но современным производителям этого и не надо.
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338
iskra Час назад
Нельзя говорить о типе двигателей. Надо говорить о конкретном производителе конкретного двигателя. Потому как кто-то делает усиленные шатуны, а кто-то делает говно, в расчете, что купят то, что подешевле..
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