BMW X5 2006 года превратили в полноценный внедорожник

Штатный силовой агрегат BMW X5 заменили смолл-блоком Chevrolet LSx V8 объёмом 6.7 литра. Отдача двигателя не уточняется, но известно, что базовую версию мотора доработали в Texas Speed&Performance. Агрегат работает с усиленным 6-ступенчатым автоматом GM и раздаточной коробкой с двумя понижающими диапазонами.



В ходовой части баварского экс-кроссовера применены мосты от тяжёлых пикапов Ford Super Duty с койловерами Bilstein Stage 3, которые обеспечивают ходы подвесок свыше 350 мм. Обут Ultra X5 в 17-дюймовые диски с покрышками Mickey Thompson Baja Boss на 40 дюймов. Колёсные арки, разумеется, пришлось радикально подрезать. Среди прочих доработок — дополнительный свет, лебёдка, набор сэндтраков и экспедиционный багажник.



Тюнеры показывали плоды своих трудов на недавней выставке SEMA, после чего отправились в Мохаве для испытаний Ultra X5 в реальных условиях. Скалистая пустыня в штате Юта — одно из самых популярных мест у любителей бездорожья и располагает сразу несколькими устоявшимися маршрутами разной степени сложности. Создатели Ultra X5 опубликовали видеоотчёт о покорении нескольких из них, и, судя по видео, внедорожник, за исключением одного инцидента, не встретил сколько-нибудь значительных препятствий.