BMW X5 2006 года превратили в полноценный внедорожник

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Американские тюнеры полностью перестроили кроссовер BWM X5 в полноценный внедорожник с мощным двигателем и вездеходным шасси. Сборку под названием Ultra X5 уже испытали на самых известных и сложных маршрутах.
Штатный силовой агрегат BMW X5 заменили смолл-блоком Chevrolet LSx V8 объёмом 6.7 литра. Отдача двигателя не уточняется, но известно, что базовую версию мотора доработали в Texas Speed&Performance. Агрегат работает с усиленным 6-ступенчатым автоматом GM и раздаточной коробкой с двумя понижающими диапазонами.
В ходовой части баварского экс-кроссовера применены мосты от тяжёлых пикапов Ford Super Duty с койловерами Bilstein Stage 3, которые обеспечивают ходы подвесок свыше 350 мм. Обут Ultra X5 в 17-дюймовые диски с покрышками Mickey Thompson Baja Boss на 40 дюймов. Колёсные арки, разумеется, пришлось радикально подрезать. Среди прочих доработок — дополнительный свет, лебёдка, набор сэндтраков и экспедиционный багажник.
Тюнеры показывали плоды своих трудов на недавней выставке SEMA, после чего отправились в Мохаве для испытаний Ultra X5 в реальных условиях. Скалистая пустыня в штате Юта — одно из самых популярных мест у любителей бездорожья и располагает сразу несколькими устоявшимися маршрутами разной степени сложности. Создатели Ultra X5 опубликовали видеоотчёт о покорении нескольких из них, и, судя по видео, внедорожник, за исключением одного инцидента, не встретил сколько-нибудь значительных препятствий.
В ходовой части баварского экс-кроссовера применены мосты от тяжёлых пикапов Ford Super Duty с койловерами Bilstein Stage 3, которые обеспечивают ходы подвесок свыше 350 мм. Обут Ultra X5 в 17-дюймовые диски с покрышками Mickey Thompson Baja Boss на 40 дюймов. Колёсные арки, разумеется, пришлось радикально подрезать. Среди прочих доработок — дополнительный свет, лебёдка, набор сэндтраков и экспедиционный багажник.
Тюнеры показывали плоды своих трудов на недавней выставке SEMA, после чего отправились в Мохаве для испытаний Ultra X5 в реальных условиях. Скалистая пустыня в штате Юта — одно из самых популярных мест у любителей бездорожья и располагает сразу несколькими устоявшимися маршрутами разной степени сложности. Создатели Ultra X5 опубликовали видеоотчёт о покорении нескольких из них, и, судя по видео, внедорожник, за исключением одного инцидента, не встретил сколько-нибудь значительных препятствий.
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Там фишка есть одна, не все знают. Если отключить кнопичкой систему стабилизации, включается принудительно полный привод 40Х60 вроде. Поднимал потом певмопдовеской на 4 см., коробку в ручной режим-и в говны.
Очень неплохо ехал, раз даже засаженный полноценный рамный Форд Рейнжер вытаскивал:)