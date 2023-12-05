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BMW X5 2006 года превратили в полноценный внедорожник

BMW X5 2006 года превратили в полноценный внедорожник

Автор:
05 декабря 2023 14:37
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   тюнинг   
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Американские тюнеры полностью перестроили кроссовер BWM X5 в полноценный внедорожник с мощным двигателем и вездеходным шасси. Сборку под названием Ultra X5 уже испытали на самых известных и сложных маршрутах.

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Метки: BMW   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   тюнинг   
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5  комментариев
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6k
Babangdida 50 минут назад
Читая статью, понимаешь, что из первоначального BMW там разве что эмблема и передняя решётка. И то не факт, что выезжая зимой не нужно будет проверится рейкой для масла - втыкаешь её в дорогу и если уровень снега выше отметки, оставляешь машину в гараже.
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10
Mac Sim Полчаса назад
Ну, что тут скажешь- "Из говна пулю не отольешь.." (старинная русская поговорка)
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11k
kaboza Полчаса назад
Под пивко и хот-доги напялили кузов на американский дровокол, и походу кантри лупило...Юта))) странно чарджера нету..
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3k
alexx111 Полчаса назад
У меня был лет 10 назад Х5 2006г. 3.0 дизель.
Там фишка есть одна, не все знают. Если отключить кнопичкой систему стабилизации, включается принудительно полный привод 40Х60 вроде. Поднимал потом певмопдовеской на 4 см., коробку в ручной режим-и в говны.
Очень неплохо ехал, раз даже засаженный полноценный рамный Форд Рейнжер вытаскивал:)
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5k
Григорий 49 минут назад
у производителей из м3 джип не вышел, так у американцев получился? а что там осталось от бмв, шильдик?
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