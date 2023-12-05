Что, если разбить старый автомобиль в современном краш-тесте?

Необычный краш-тест ANCAP провела не только в честь собственного юбилея. Испытание должно показать, как изменились за 30 лет стандарты безопасности и методика проверки серийных автомобилей. К примеру, в 1993 году проводился только один фронтальный краш-тест, а скорость удара была заметно ниже. Всего в первом испытании, проведённом ассоциацией, участвовали девять актуальных тогда моделей. Среди них, к примеру, Holden Commodore, Ford Falcon, Honda Accord, Toyota Camry и Volvo 940, причём подушкой безопасности был оснащён только последний. Совершенствование методики исследования безопасности может затронуть не только регламент самих тестов, который становится всё строже. Изменениям в будущем, не исключено, подвергнут и манекены. В США уже пришли к выводу, что их необходимо адаптировать под нынешние стандарты населения и использовать манекены, изображающие как пожилых людей, так и водителей с избыточным весом.

2023-12-05T12:55:17+03:00