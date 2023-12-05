Что, если разбить старый автомобиль в современном краш-тесте?

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Австралийско-азиатская ассоциация ANCAP обнародовала итоги необычного краш-теста. В испытании, проведённом по современным стандартам, принял участие седан Mitsubishi Magna выпуска 1993 года. В этом же году была основана и сама ассоциация, и Magna задействовали в первых её исследованиях. По результатам испытаний по актуальным стандартам автомобиль, вероятнее всего, не заслужил бы ни одной звезды.
Испытатели отметили высокий риск тяжёлых травм ног и тазовых костей водителя, а также почти смертельные перегрузки в районе черепа: манекен ударился о руль с силой вдвое выше, чем при тестах современных моделей. Размещённый на заднем сиденье манекен соскользнул под ремень безопасности, что в реальности спровоцировало бы серьёзные повреждения в области живота.
Mitsubishi Magna считался в начале 1990-х популярным, но относительно дешёвым автомобилем. Главной его системой безопасности были ремни: подушками Magna не оснащали.
Mitsubishi Magna считался в начале 1990-х популярным, но относительно дешёвым автомобилем. Главной его системой безопасности были ремни: подушками Magna не оснащали.
Необычный краш-тест ANCAP провела не только в честь собственного юбилея. Испытание должно показать, как изменились за 30 лет стандарты безопасности и методика проверки серийных автомобилей. К примеру, в 1993 году проводился только один фронтальный краш-тест, а скорость удара была заметно ниже.
Всего в первом испытании, проведённом ассоциацией, участвовали девять актуальных тогда моделей. Среди них, к примеру, Holden Commodore, Ford Falcon, Honda Accord, Toyota Camry и Volvo 940, причём подушкой безопасности был оснащён только последний.
Совершенствование методики исследования безопасности может затронуть не только регламент самих тестов, который становится всё строже. Изменениям в будущем, не исключено, подвергнут и манекены. В США уже пришли к выводу, что их необходимо адаптировать под нынешние стандарты населения и использовать манекены, изображающие как пожилых людей, так и водителей с избыточным весом.
Всего в первом испытании, проведённом ассоциацией, участвовали девять актуальных тогда моделей. Среди них, к примеру, Holden Commodore, Ford Falcon, Honda Accord, Toyota Camry и Volvo 940, причём подушкой безопасности был оснащён только последний.
Совершенствование методики исследования безопасности может затронуть не только регламент самих тестов, который становится всё строже. Изменениям в будущем, не исключено, подвергнут и манекены. В США уже пришли к выводу, что их необходимо адаптировать под нынешние стандарты населения и использовать манекены, изображающие как пожилых людей, так и водителей с избыточным весом.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили краш-тест машина
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