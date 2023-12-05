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Что, если разбить старый автомобиль в современном краш-тесте?

Что, если разбить старый автомобиль в современном краш-тесте?

Автор:
05 декабря 2023 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   
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Австралийско-азиатская ассоциация ANCAP обнародовала итоги необычного краш-теста. В испытании, проведённом по современным стандартам, принял участие седан Mitsubishi Magna выпуска 1993 года. В этом же году была основана и сама ассоциация, и Magna задействовали в первых её исследованиях. По результатам испытаний по актуальным стандартам автомобиль, вероятнее всего, не заслужил бы ни одной звезды.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   
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1  комментарий
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Атомный Крот 14 минут назад
Хреновые результаты обычно такие тесты показывают.

Вполне ожидаемо.
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