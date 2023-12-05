787D - первый в мире автомобиль с 5-секционным роторным двигателем

Двигатель Ванкеля имеет ротор примерно треугольной формы, вращающийся вокруг эксцентрикового вала, и каждая из трёх сторон проходит фазы впуска, сжатия, зажигания и выпуска в процессе вращения. Большинство дорожных моделей Mazda использовали двухроторные двигатели, а Mazda 787B, выигравший Ле-Ман, был оснащён четырёхроторным двигателем.



«Безумный» Майк пошёл ещё дальше со своим двигателем. По данным Carvibz, объём двигателя составляет 3,3 литра. Подробностей о выходной мощности нет. Видео подтверждает, что силовая установка оказалась очень громкой.



За кузов отвечает японский тюнер Rocket Bunny, автомобиль создан на базе Mazda RX-7 четвёртого поколения (FD). Однако трубчатое шасси и радикально изменённый двигатель позволяют предположить, что от оригинального спортивного автомобиля мало что осталось.