FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12164 поста • 843 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
787D - первый в мире автомобиль с 5-секционным роторным двигателем

787D - первый в мире автомобиль с 5-секционным роторным двигателем

Автор:
05 декабря 2023 15:29
Сообщество : Автомир
Метки: Mazda   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дрифт   машина   ротор   тюнинг   
1780
2
1
Профессиональный дрифтер Майк Уиддетт, страстно увлеченный роторными моторами, не только тюнингует заводские модели Mazda, но и строит свои собственные автомобили. В этот раз он создал первую в мире 5-секционную роторную силовую установку и уникальную машину под названием 787D.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Mazda   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дрифт   машина   ротор   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19489



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
«А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов
«А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
К 2024 году готов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#факты#фильм#авто аварии#история#США#полиция#пешехода сбили
#автомобили#животные#люди#Прикол#аварии#Автовсячина#интересное#Россия#конфликт#улыбнуло
#автомир#интересно#Юмор#кино#ДТП#забавно#позитив#собака#трейлер#Ynews
Так выглядит история с налетом современности Так выглядит история с налетом современности Toyota Retro Cruiser - современный внедорожник в ретростиле Toyota Retro Cruiser - современный внедорожник в ретростиле Электромобиль Tesla Model 3 одели в кузов Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Электромобиль Tesla Model 3 одели в кузов Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Тюнинг старого Субурбана за 1 100 000 долларов Тюнинг старого Субурбана за 1 100 000 долларов Армейский вездеход превратили в ночной клуб Армейский вездеход превратили в ночной клуб Jaguar 1969 года с мотором от Supra и подвеской BMW Jaguar 1969 года с мотором от Supra и подвеской BMW

На что жалуетесь?

Вернуться