787D - первый в мире автомобиль с 5-секционным роторным двигателем

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Профессиональный дрифтер Майк Уиддетт, страстно увлеченный роторными моторами, не только тюнингует заводские модели Mazda, но и строит свои собственные автомобили. В этот раз он создал первую в мире 5-секционную роторную силовую установку и уникальную машину под названием 787D.
Двигатель Ванкеля имеет ротор примерно треугольной формы, вращающийся вокруг эксцентрикового вала, и каждая из трёх сторон проходит фазы впуска, сжатия, зажигания и выпуска в процессе вращения. Большинство дорожных моделей Mazda использовали двухроторные двигатели, а Mazda 787B, выигравший Ле-Ман, был оснащён четырёхроторным двигателем.
«Безумный» Майк пошёл ещё дальше со своим двигателем. По данным Carvibz, объём двигателя составляет 3,3 литра. Подробностей о выходной мощности нет. Видео подтверждает, что силовая установка оказалась очень громкой.
За кузов отвечает японский тюнер Rocket Bunny, автомобиль создан на базе Mazda RX-7 четвёртого поколения (FD). Однако трубчатое шасси и радикально изменённый двигатель позволяют предположить, что от оригинального спортивного автомобиля мало что осталось.
«Безумный» Майк пошёл ещё дальше со своим двигателем. По данным Carvibz, объём двигателя составляет 3,3 литра. Подробностей о выходной мощности нет. Видео подтверждает, что силовая установка оказалась очень громкой.
За кузов отвечает японский тюнер Rocket Bunny, автомобиль создан на базе Mazda RX-7 четвёртого поколения (FD). Однако трубчатое шасси и радикально изменённый двигатель позволяют предположить, что от оригинального спортивного автомобиля мало что осталось.
Уиддетт представил 787D на фестивале Mad Mike's Summer Bash 6, который прошёл 2 декабря в Новой Зеландии. Он планирует использовать его для дрифта, но пока что в Сети нет роликов, показывающих, как эта машина скользит.
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Метки: Mazda Автовсячина авто автомир автомобили дрифт машина ротор тюнинг
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