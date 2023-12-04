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За почти 2 миллиона километров пробега сменили 14 моторов и 4 комплекта батарей

За почти 2 миллиона километров пробега сменили 14 моторов и 4 комплекта батарей

Автор:
04 декабря 2023 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   замена двигателя   машина   рекорд   
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Житель Германии Хансйорг Гемминген готовится стать мировой знаменитостью: уже очень скоро общий пробег его Tesla Model S перевалит за 2 миллиона километров. На 26 ноября на одометре значилось 1 906 865 километров, и в преддверии рекорда Хансйорг рассказал, чего ему это стоило. История его Tesla Model S P85 началась в 2014 году, когда Хансйорг купил годовалый электрокар с пробегом 30 000 километров. Семизначного пробега он достиг к концу 2019 года и, вероятнее всего, сделает 2 миллиона ещё в 2023-м.

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Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   замена двигателя   машина   рекорд   
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35  комментариев
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197
Андрей Федоров Час назад
200 тыс.км в год - "обычный" режим использования авто? то есть он каждый день проезжает по 540 км? он дальнобойщик или таксист?
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1k
K_II_T 22 минуты назад
Он не таксист.
Про него был ролик.

У него два араба таксуют.
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1k
Михаил 22 минуты назад
Таксист он что ли? Сомнительная реклама.
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60k
Олег 43 минуты назад
за 10 лет 14 двигателей ..... Серьёзно? Раз в 11 месяцев замена мотора? Раз в 2.5 года замена батареи..... А где экономия?
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18k
banzai7 44 минуты назад
У него время заряжать было вообще? Он же более 500 км в сутки проезжал!
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32k
Kladbische 45 минут назад
Если ездить со скоростью 60 км/ч то надо 9 часов ездить каждый день)
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162
Александра С 52 минуты назад
Тормоза явно не менял. Он как "заносит" на заявление о лямах.
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8k
vasilykopkov 53 минуты назад
Ну, если каждый год по два раза менять полмашины, то любая будет "вечной".

PS Недавно был рассказ про Тойоту "Тундру", которая тоже пробежала? 2 млн (по США).
Ремарка мелким шрифтом - "все это время она проходила регламентное ТО у официалов".
Сменила три движка, остальной расходки - без счета.
Там можно было штук пять таких машин новых купить на эти деньги...
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36k
Опаньки Час назад
офигеть он из тачки вообще не вылезал
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1k
Александр Час назад
Ну, для такси это точно не подойдёт - движки раз в год менять, а 4 раза аккумуляторы менять - это же больше половины машины.
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34k
Fat Lynx Час назад
150 тыс.км/мотор... ломучее говно?
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162
Александра С Fat Lynx 49 минут назад
Я на своем дизельном мерсе полляма намотала. Мне только в двигле прокладки и клапана поменяли.
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114
Grigory Александра С 42 минуты назад
а что за авто дизельное?
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6k
Alex Час назад
Делим 2 млн км на 14 и получаем 142 857. Охренеть движки. Доже 200 тыс км не могут наездить.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
« К примеру, он побывал со своей Tesla в Африке»

Пральна!
От греха подальше от холодов надо её прятать.
А то вон новости из зимней Германии, для владельцев электрокаров безрадостные
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354
iskra GROMOZEKA 41 минуту назад
Блин, да по вашей ссылке написано, что причиной пробок стал снегопад. Точнее - тупые водители, для которых зима пришла внезапно,и они не ожидали, что движение по заносам плюс обогрев потребуют больего заряда.
Если че - жду от вас фото, где разряженный электроавтомобиль встал среди чистой дороги.
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354
iskra GROMOZEKA 12 минут назад
То есть - фоток разряженных автомобилей посреди чистой дороги у вас нет? И вам пофиг, что по вашей же ссылке фото заваленных снегом дорог?
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