За почти 2 миллиона километров пробега сменили 14 моторов и 4 комплекта батарей

При этом Гемминген использует Model S в относительно обычном режиме как автомобиль на каждый день, хотя много ездит по Европе и даже путешествует. К примеру, он побывал со своей Tesla в Африке и Китае, притом что в Китай машину доставляли морем. Он говорит, что редко ездит быстрее 100 км/ч и не допускает полной разрядки аккумулятора.



В настоящее время на Model S стоит уже 14-й по счёту электродвигатель. Первые 13, как выяснилось относительно недавно, выходили из строя из-за недостатков конструкции системы охлаждения — сейчас её усовершенствовали. Кроме того, электрокар оснащён уже четвёртым комплектом батарей. Предыдущий аккумулятор за время эксплуатации деградировал до того, что обеспечивал к моменту замены только 260-километровый запас хода. Нынешняя батарея за 150 тысяч километров потеряла только 8 % своего энергозапаса и всё ещё способна обеспечить пробег 400 километров на одной зарядке.



Хансйорг Гемминген заявил также, что некоторое время назад хотел сменить свою Model S на что-то более современное, например на Lucid Air. Однако в силу определённых жизненных неурядиц у него не получилось расстаться с электрокаром. Известно несколько случаев, когда производители бесплатно обменивали автомобили с рекордными пробегами на новые, но компания Tesla пока не проявляет к этой Model S какого-то особого внимания.