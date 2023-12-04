За почти 2 миллиона километров пробега сменили 14 моторов и 4 комплекта батарей

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Житель Германии Хансйорг Гемминген готовится стать мировой знаменитостью: уже очень скоро общий пробег его Tesla Model S перевалит за 2 миллиона километров. На 26 ноября на одометре значилось 1 906 865 километров, и в преддверии рекорда Хансйорг рассказал, чего ему это стоило. История его Tesla Model S P85 началась в 2014 году, когда Хансйорг купил годовалый электрокар с пробегом 30 000 километров. Семизначного пробега он достиг к концу 2019 года и, вероятнее всего, сделает 2 миллиона ещё в 2023-м.
При этом Гемминген использует Model S в относительно обычном режиме как автомобиль на каждый день, хотя много ездит по Европе и даже путешествует. К примеру, он побывал со своей Tesla в Африке и Китае, притом что в Китай машину доставляли морем. Он говорит, что редко ездит быстрее 100 км/ч и не допускает полной разрядки аккумулятора.
В настоящее время на Model S стоит уже 14-й по счёту электродвигатель. Первые 13, как выяснилось относительно недавно, выходили из строя из-за недостатков конструкции системы охлаждения — сейчас её усовершенствовали. Кроме того, электрокар оснащён уже четвёртым комплектом батарей. Предыдущий аккумулятор за время эксплуатации деградировал до того, что обеспечивал к моменту замены только 260-километровый запас хода. Нынешняя батарея за 150 тысяч километров потеряла только 8 % своего энергозапаса и всё ещё способна обеспечить пробег 400 километров на одной зарядке.
Хансйорг Гемминген заявил также, что некоторое время назад хотел сменить свою Model S на что-то более современное, например на Lucid Air. Однако в силу определённых жизненных неурядиц у него не получилось расстаться с электрокаром. Известно несколько случаев, когда производители бесплатно обменивали автомобили с рекордными пробегами на новые, но компания Tesla пока не проявляет к этой Model S какого-то особого внимания.
В настоящее время на Model S стоит уже 14-й по счёту электродвигатель. Первые 13, как выяснилось относительно недавно, выходили из строя из-за недостатков конструкции системы охлаждения — сейчас её усовершенствовали. Кроме того, электрокар оснащён уже четвёртым комплектом батарей. Предыдущий аккумулятор за время эксплуатации деградировал до того, что обеспечивал к моменту замены только 260-километровый запас хода. Нынешняя батарея за 150 тысяч километров потеряла только 8 % своего энергозапаса и всё ещё способна обеспечить пробег 400 километров на одной зарядке.
Хансйорг Гемминген заявил также, что некоторое время назад хотел сменить свою Model S на что-то более современное, например на Lucid Air. Однако в силу определённых жизненных неурядиц у него не получилось расстаться с электрокаром. Известно несколько случаев, когда производители бесплатно обменивали автомобили с рекордными пробегами на новые, но компания Tesla пока не проявляет к этой Model S какого-то особого внимания.
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Про него был ролик.
У него два араба таксуют.
PS Недавно был рассказ про Тойоту "Тундру", которая тоже пробежала? 2 млн (по США).
Ремарка мелким шрифтом - "все это время она проходила регламентное ТО у официалов".
Сменила три движка, остальной расходки - без счета.
Там можно было штук пять таких машин новых купить на эти деньги...
Пральна!
От греха подальше от холодов надо её прятать.
А то вон новости из зимней Германии, для владельцев электрокаров безрадостные
Если че - жду от вас фото, где разряженный электроавтомобиль встал среди чистой дороги.
Там черным по белому написано, что автомобили встали ПОСРЕДИ ДОРОГИ.
Т.е. заглохли ВНЕЗАПНО, потому как если бы речь шла о плавной разрядке, то водитель не встал бы посреди дороги и заехал на зарядную станцию или как минимум съехал на обочину.
Всё ясно и понятно, но вы либо тупой, либо специально перевираете факты.
Судя по тому, что я читаю не первый ваш коммент, вы просто враль-провокатор.
В любом случае нет смысла доказывать очевидное
Причем, что характерно, у меня есть хотя бы ссылка на статью, а у вас кроме ваших фантазий ровным счетом ничего.
Но вы усиленно делаете вид, что знаете «тайный смысол»
Забавно