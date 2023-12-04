Готовимся к очередному подорожанию топлива. С 1 января 2024 года вырастут акцизные ставки

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В скором времени в России подорожает бензин. С 1 января 2024 года на 5% вырастут акцизные ставки. Стоимость акциза увеличится на 750 рублей. 1 тонна тонна бензина Аи-92 будет стоить 48,45 тыс. рублей. Это приведёт к тому, что бензин на АЗС подорожает на 1,6%.
По словам представителей нефтяных компаний, доля налогов в стоимости одного литра бензина составляет 77,2%. Учитывая стоимость доставки топлива на АЗС, которая также облагается налогами, доля выплат в казну достигает 85,7%.
В итоге нефтяные компании продают топливо себе в убыток. С каждого проданного литра бензина они теряют 10 рублей и 3 рубля теряют с каждого литра проданного дизельного топлива. Об этом порталу «За рулем» рассказал глава Татнефти Наиль Маганов.
В данный момент нефтяные компании не закрывают АЗС и держат цены на одном уровне лишь благодаря демпферу (часть налогов, получаемых от продажи топлива на внутреннем рынке, которые государство возвращает нефтяникам). Нефтяные компании считают, что налоги для внутреннего рынка нужно отменить, и тогда цены на АЗС поползут вниз.
В итоге нефтяные компании продают топливо себе в убыток. С каждого проданного литра бензина они теряют 10 рублей и 3 рубля теряют с каждого литра проданного дизельного топлива. Об этом порталу «За рулем» рассказал глава Татнефти Наиль Маганов.
В данный момент нефтяные компании не закрывают АЗС и держат цены на одном уровне лишь благодаря демпферу (часть налогов, получаемых от продажи топлива на внутреннем рынке, которые государство возвращает нефтяникам). Нефтяные компании считают, что налоги для внутреннего рынка нужно отменить, и тогда цены на АЗС поползут вниз.
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Метки: АЗС Автовсячина авто автомир автомобили бензин инфляция машина цены
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