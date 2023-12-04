FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12158 постов • 843 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Готовимся к очередному подорожанию топлива. С 1 января 2024 года вырастут акцизные ставки

Готовимся к очередному подорожанию топлива. С 1 января 2024 года вырастут акцизные ставки

Автор:
04 декабря 2023 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: АЗС   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   бензин   инфляция   машина   цены   
1212
1
В скором времени в России подорожает бензин. С 1 января 2024 года на 5% вырастут акцизные ставки. Стоимость акциза увеличится на 750 рублей. 1 тонна тонна бензина Аи-92 будет стоить 48,45 тыс. рублей. Это приведёт к тому, что бензин на АЗС подорожает на 1,6%.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: АЗС   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   бензин   инфляция   машина   цены   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
kotovski 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
708
partners74 7 минут назад
не путайте литры бензина и килограммы бензина. в 1000 л бензы 760 кг(при оптимальных условиях) . нам в бак продают литры. простая пропорция-и вся арифметика на лицо (ну или в карман бензомагнатам)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек 22 минуты назад
У нас дизель 61.23.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
pinbalist 50 минут назад
Приватизация доходов, национализация убытков. Ничего необычного. Бедные олигархи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo 58 минут назад
Опять стон нефтяников об их бедной сиротской доле.
Торгуют себе в убыток.

Знаю знаю - сам болтун (с) (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19363



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Набирающие популярность в сообществах
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Где-то в уголке заплакал Илья Глазунов
Где-то в уголке заплакал Илья Глазунов
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#автомобили#автомир#аварии#пешехода сбили#собака#конфликт#нападение
#в мире#Юмор#кино#ДТП#машина#авто аварии#сарказм#природа#роль#пешеходный переход
#люди#история#факты#забавно#СССР#Прикол#США#фильм#Китай#снег
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Фотошпионы запечатлели новый гиперкар Ferrari Фотошпионы запечатлели новый гиперкар Ferrari Винтажный Mercedes-Benz 280 SL превратили в электромобиль Винтажный Mercedes-Benz 280 SL превратили в электромобиль Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили сборку китайских кроссоверов Chery На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили сборку китайских кроссоверов Chery 3 причины, почему нет смысла зимой заправляться бензином АИ-95, если разрешён АИ-92 3 причины, почему нет смысла зимой заправляться бензином АИ-95, если разрешён АИ-92

На что жалуетесь?

Вернуться