Рэпер Баста попал в аварию после концерта в Санкт-Петербурге

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Он ехал на заднем сиденье черного Maybach.
Чёрный автомобиль Maybach попал в ДТП на выезде с «Газпром-Арены», где состоялось мероприятие. Отмечается, что инцидент произошел около 22:30, сразу после выступления, на Южной Дороге.
В машине сработали подушки безопасности, к месту аварии прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. По предварительной информации, столкновение обошлось без серьезно пострадавших.
Причины ДТП устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
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