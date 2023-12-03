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Рэпер Баста попал в аварию после концерта в Санкт-Петербурге

Рэпер Баста попал в аварию после концерта в Санкт-Петербурге

Автор:
03 декабря 2023 11:09
Сообщество : Аварии
Метки: Maybach   Баста   Видео   ДТП   Питер   авария   авто   рэпер   
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Он ехал на заднем сиденье черного Maybach.

Чёрный автомобиль Maybach попал в ДТП на выезде с «Газпром-Арены», где состоялось мероприятие. Отмечается, что инцидент произошел около 22:30, сразу после выступления, на Южной Дороге.


В машине сработали подушки безопасности, к месту аварии прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. По предварительной информации, столкновение обошлось без серьезно пострадавших.


Причины ДТП устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

Источник:

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Метки: Maybach   Баста   Видео   ДТП   Питер   авария   авто   рэпер   
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20  комментариев
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4k
poбт 2 часа назад
вопрос к петушиному "мэшу"
на*х*уя выкладывать смонтированное видео из нарезок где ни*х*уя не понятно?
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7k
perekrestok 5 минут назад
толстый немолодой дядька разъезжает на Майбахе с водителем. Какой это нахерен репер? Там своя тусовка - сами пилят бабки и выдают себя за любимцев публики. Гнать таких надо со сцены и с ТВ.
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10k
Сол Гудман 24 минуты назад
Гуф умер?
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6k
alex Полчаса назад
Мэш не на мойке, а на помойке. Чё за херомантское видео бестолковое? Почему обрезано?
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3k
Pioner76 41 минуту назад
Анекдот из двух слов: Баста рэпер.
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3k
* You All 57 минут назад
вот жаль,что это не сдохло,на одну проститутку бы стало меньше
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11k
SeñorGunDon 58 минут назад
Судя по всему Майбах шпилил по встречке, а Соляра хотела развернуться
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418
SergVR Час назад
а кто это такой?
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367
ДедМаздай Час назад
Гуф выжил?!
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28k
Matrosskin Час назад
"Причины ДТП устанавливаются. " - угу. И судя по тому как исчез кусок видео, на котором 100% всё было видно и очевидно - щаз установят.
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3k
Роман 2 часа назад
кусок видео, предшествующий ДТП, который и запечатлел те самые причины, почему-то вырезан...
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6k
Старичок 2 часа назад
в стране объявлен трехдневный траур?
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
А шуму-то, шуму...
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5k
Григорий 2 часа назад
лучшая реклама для репераса, оно чуть не погибло, всем слушать и плакать
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417
tokol 2 часа назад
Собчачка на таком же попала))) видимо водила и майбах один и тот же... а вообще пох на басту
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