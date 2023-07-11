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В жесткой аварии на ЗСД в Петербурге погибли два человека

В жесткой аварии на ЗСД в Петербурге погибли два человека

Автор:
11 июля 2023 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   жесть   зсд   питер   
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Водитель самосвала «Шахман» врезался в стоящий в крайнем правом ряду грузовик «МАН», который участвовал в дорожных работах. От удара последний опрокинулся на бок. Самосвал врезался Porsche, а затем столкнулся с ограждением, выехал на встречку и тоже упал на бок.



"10 июля 2023 года в 13:07 на 33 километре ЗСД неустановленный водитель, управляя самосвалом Shacman совершил наезд на стоящий в крайнем правом ряду грузовой автомобиль МАN, под управлением водителя, участвующего в выполнении дорожных работ.

В результате столкновения МАN перевернулся на бок, а самосвал совершил столкновение с легковым автомобилем Porsche под управлением 46-летнего водителя, после чего наехал на силовое ограждение, частично выехал на полосу встречного движения и также перевернулся на бок.

В результате ДТП оба водителя грузовых автомобилей от полученных телесных повреждений скончалась на месте, водитель автомобиля Porsche госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали происшествия и личности погибших", - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


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Метки: Видео   ДТП   авария   авто   жесть   зсд   питер   
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14  комментариев
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75k
Viktor 3 часа назад
В телефон втыкал чёли или уснул?
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3k
cnob7 2 часа назад
за рулем Шамана наверняка был какой-нибудь Улукбек-оглы, залипавший в телефоне.
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6k
vasilykopkov 2 часа назад
Водитель большегруза конечно явно отвлёкся, но и дорожники тоже хороши.
У них должны быть конусы выставлены, как минимум за 100 метров до машины, заблокировавшей ряд, а здесь конусов не видно ни одного. Водитель "проснулся" бы, наехав на них, трагедии можно было бы избежать...
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1k
ruslan d 3 часа назад
Повезло водиле поршика ...
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33k
АнтонПолднев 3 часа назад
Как чел на Кайене выжил - загадка. Почему погиб водила стоящего большегруза, тоже непонятно.
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