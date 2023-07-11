В жесткой аварии на ЗСД в Петербурге погибли два человека

Водитель самосвала «Шахман» врезался в стоящий в крайнем правом ряду грузовик «МАН», который участвовал в дорожных работах. От удара последний опрокинулся на бок. Самосвал врезался Porsche, а затем столкнулся с ограждением, выехал на встречку и тоже упал на бок.
"10 июля 2023 года в 13:07 на 33 километре ЗСД неустановленный водитель, управляя самосвалом Shacman совершил наезд на стоящий в крайнем правом ряду грузовой автомобиль МАN, под управлением водителя, участвующего в выполнении дорожных работ.
В результате столкновения МАN перевернулся на бок, а самосвал совершил столкновение с легковым автомобилем Porsche под управлением 46-летнего водителя, после чего наехал на силовое ограждение, частично выехал на полосу встречного движения и также перевернулся на бок.
В результате ДТП оба водителя грузовых автомобилей от полученных телесных повреждений скончалась на месте, водитель автомобиля Porsche госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали происшествия и личности погибших", - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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У них должны быть конусы выставлены, как минимум за 100 метров до машины, заблокировавшей ряд, а здесь конусов не видно ни одного. Водитель "проснулся" бы, наехав на них, трагедии можно было бы избежать...
То, что инструкция/ПДД, - это понятно.