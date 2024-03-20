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В Госдуму внесён законопроект об отмене транспортного налога

В Госдуму внесён законопроект об отмене транспортного налога

Автор:
20 марта 2024 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   налог   транспортный налог   
1178
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Отменить транспортный налог в России предложила группа депутатов от «Справедливой России». Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, уже внесён в Госдуму.

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Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   налог   транспортный налог   
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19  комментариев
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Это уже было. Мол, все будет в акцизе. Акциз подняли, но и транспортный налог не отменили. Им просто лениво придумывать новую схему. И так сойдет.
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30k
Aqueronte Полминуты назад
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14k
кот базилий 6 минут назад
Какие сказки, с чем связано? Ужо хватит из людей дураков делать своей "заботой"
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2k
Андрей 21 минуту назад
Как-то завуалированно они объявляют, что цена на бензин вырастет в разы...
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6k
Павел 21 минуту назад
Я за рулем уже 22 года, столько же и владею автомобилями. И на моей памяти это уже 4 наверное попытка отмены транспортного налога и включения его в акциз на бензин. И все они заканчивались одинаково: Бензин дорожал-налог оставался прежним.
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29k
Matrosskin Полчаса назад
Внесли, ага, но есть нюанс...
Этому злобному народишку налог в бензин переведи, так они, сволочи такие, ездить совсем перестанут, или ездить "тапку в пол", а значит покупать бензина будут меньше. Ещё и штрафов меньше будет . Откуда деньги брать ?
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8k
Vladimir Полчаса назад
Странно, до выборов далеко, а депутаты уже возбудились. Ну хоть что-нибудь новенькое придумайте, каждые четыре года они метро в Мытищи строят и транспортный налог отменяют.
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7k
klop 47 минут назад
Меня вообще это не волнует. Машина до 100 лошадей 0 транспортного налога. Ну была бы 150л/с, как у среднего автомобилиста по стране, платил бы 2250р в год, прям большие деньги, один раз полный бак заправить.
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6k
Отвратительный Мужик 51 минуту назад
Лучше бы утильсбор отменили
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36k
Fat Lynx Час назад
Короче, как уже было акцизы повысят, транспортный налог оставят
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4k
Максим Макашев Час назад
В КОТОРЫЙ РАЗ? Никто не считал?
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tonic_guru Час назад
Ага, ага... отменят.... догонят и еще раз "отменят".
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Добрый Бабайка
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