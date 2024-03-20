В Госдуму внесён законопроект об отмене транспортного налога

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Отменить транспортный налог в России предложила группа депутатов от «Справедливой России». Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, уже внесён в Госдуму.
В пояснительной записке авторы законопроекта указывают на главную, по их мнению, несправедливость действующего механизма взимания налога. Он исчисляется исходя из паспортной мощности двигателя, и, соответственно, платить налог приходится, даже если автомобиль не эксплуатируется.
Законопроектом предлагается отменить транспортный налог полностью. При этом уточняется, что в результате бюджеты субъектов РФ недосчитаются около 200 миллиардов рублей ежегодно. Компенсировать примерно 70% выпадающих доходов, по мнению авторов, можно за счёт пересмотра нынешней системы топливных акцизов, то есть отправив в регионы те средства от акцизов, которые сегодня зачисляются в федеральный бюджет. Полная замена налога акцизами приведёт к более справедливому распределению покрытия расходов на содержание дорожной инфраструктуры.
Сейчас акциз составляет около 20% стоимости бензина, выпускающегося на территории России.
Осенью прошлого года предлагалось реформировать систему транспортного налогообложения, введя 50-процентную скидку для водителей, не нарушавших ПДД в течение налогового периода. В правительстве идею не поддержали, так как посчитали, что автомобилисты должны соблюдать правила без всяких финансовых стимулов.
Законопроектом предлагается отменить транспортный налог полностью. При этом уточняется, что в результате бюджеты субъектов РФ недосчитаются около 200 миллиардов рублей ежегодно. Компенсировать примерно 70% выпадающих доходов, по мнению авторов, можно за счёт пересмотра нынешней системы топливных акцизов, то есть отправив в регионы те средства от акцизов, которые сегодня зачисляются в федеральный бюджет. Полная замена налога акцизами приведёт к более справедливому распределению покрытия расходов на содержание дорожной инфраструктуры.
Сейчас акциз составляет около 20% стоимости бензина, выпускающегося на территории России.
Осенью прошлого года предлагалось реформировать систему транспортного налогообложения, введя 50-процентную скидку для водителей, не нарушавших ПДД в течение налогового периода. В правительстве идею не поддержали, так как посчитали, что автомобилисты должны соблюдать правила без всяких финансовых стимулов.
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Этому злобному народишку налог в бензин переведи, так они, сволочи такие, ездить совсем перестанут, или ездить "тапку в пол", а значит покупать бензина будут меньше. Ещё и штрафов меньше будет . Откуда деньги брать ?
Ишь чего удумал.