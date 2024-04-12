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Ковырялся в носу и получил штраф 1500 рублей

Ковырялся в носу и получил штраф 1500 рублей

Автор:
12 апреля 2024 13:34
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   КоАП   авто   автомир   автомобили   закон   машина   шираф   
2007
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Житель Махачкалы получил штраф в размере 1500 рублей за нарушение правил дорожного движения, а именно, за использование мобильного телефона во время движения.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   КоАП   авто   автомир   автомобили   закон   машина   шираф   
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6  комментариев
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11k
kaboza 2 часа назад
А вот правильно, догонит кого нибудь, пальцем мозг проткнет, содержи потом дурачка за счет налогоплательщиков.
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1k
Александр 18 минут назад
А разве там не телефон в руке?
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3k
Duke_kir 46 минут назад
ибо нефиг, ковырятся в носу можно только на светофоре
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1197 постов (1188 в горячем)

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