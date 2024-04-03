FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12749 постов • 856 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
С какими проблемами может столкнуться бывший владелец автомобиля

С какими проблемами может столкнуться бывший владелец автомобиля

Автор:
03 апреля 2024 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Максим Шелков   авто   автомир   автомобили   автоподбор   закон   криминал   машина   
1479
1
Автокриминалист Максим Шелков рассказал, с какими проблемами может столкнуться бывший владелец, если покупатель не переоформил автомобиль на себя.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Максим Шелков   авто   автомир   автомобили   автоподбор   закон   криминал   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Объект реальности 2 часа назад
А один экземпляр ДКП в ГИБДД для чего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
36k
Fat Lynx 11 минут назад
Через 10 дней снимаешь авто с себя через госуслуги и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Luc72 17 минут назад
" причем если договор
купли-продажи (ДКП) был утерян, то подтвердить в ГИБДД факт продажи машины будет практически невозможно."
Да лана!
Странные вы, а по
чему тогда повально авто в угон не объявляют?
Продал, заявил в угон, тебе вернули. Еще раз продал, заявил в угон, тебе вернули... И так до тех пор, пока какому нить якудзе не продашь авто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
koleos72 18 минут назад
Машину продал по доверке, лет 20 назад, а тот (пи.дор) не оформил. И она по владельцам скиталась. Так и немогу с учёт снять! Через госуслуги не снимается, требует документы, которых нет. В мрэо ходил, снять не смогли телефон не ловит-глушилки работают! Так и висит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
ГТА Форевер Час назад
Купил авто, поставил его на учёт, езжу на нем, всё вроде нормально. Решил продать его, раз перекуп, два три четыре пять, надоели..6 решил продать, он проверяет и опа, на авто арест висит! Проверяю , а арест из за долгов позапрошлого хозяина авто! Итог - бесконечная переписка - приставы - прокуратура - приставы, сняли как то через полгода. Продал авто, через три дня звонок от покупателя, приставы опять наложили арест из за долгов позапрошлого хозяина авто и новый покупатель не может поставить на учёт! Кое как по знакомству сняли арест на пару дней. На днях проверял это авто, на нем так арест и висит....за долги позапозапрошлого владельца..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Продал мотоцикл. Новому владельцу сказал, что ДКП продлевать не буду, ставь на учёт. Как всегда нытьё, типа денег щас нет, ля ля ля... Ну правда на налог денег исправно давал и штрафов не было. Короче сейчас уже четвёртый после меня чел, а учёт по прежнему на меня. А на него наложили запрет рег.действий. Если он в результате круговорота вернётся ко мне, я не против)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1166 постов (1156 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27595



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные школьницы оскорбили курсанта и брызнули ему в глаза перцовкой
«Они начали докапываться из-за моей униформы»: в Нижегородской области пьяные...
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Набирающие популярность в сообществах
Коротко о различиях в весёлых картинках "Не перепутай"
Коротко о различиях в весёлых картинках "Не перепутай"
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#забавно#аварии#в мире#Автовсячина#задержание#история#США#полиция
#автомобили#Юмор#ДТП#авто аварии#факты#позитив#интересно#кот#Разное#красота
#автомир#животные#интересное#Прикол#люди#дети#удивительно#Китай#собака#криминал
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Porsche рассказала о будущем электрическом гиперкаре Porsche рассказала о будущем электрическом гиперкаре Электрокар Xiaomi SU7 протестировали и сравнили с конкурентами от Zeekr, BYD, Tesla, Nio Электрокар Xiaomi SU7 протестировали и сравнили с конкурентами от Zeekr, BYD, Tesla, Nio Собираемый в Узбекистане Kia Sonet оказался дешевле, чем Lada Vesta Собираемый в Узбекистане Kia Sonet оказался дешевле, чем Lada Vesta В России начали переделывать китайские Tank 300 в "Гелики" Brabus G 63 В России начали переделывать китайские Tank 300 в "Гелики" Brabus G 63 Старую и редкую модель Smart продают по цене новой BMW 5 Старую и редкую модель Smart продают по цене новой BMW 5

На что жалуетесь?

Вернуться