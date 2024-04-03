С какими проблемами может столкнуться бывший владелец автомобиля

По его словам, транспортный налог — это самое безобидное, с чем может столкнуться предыдущий владелец машины, однако случаются ситуации и похуже.



«Например, когда закончилось действие ОСАГО, а новый собственник не оформил полис. Тогда в случае ДТП владелец солидарно с водителем несет ответственность за произошедшее и должен оплачивать ремонт пострадавшей стороне и нести издержки, связанные со здоровьем пострадавших», — отметил специалист.



Также встречаются случаи, когда бывшему собственнику авто начинает приходить большое количество штрафов из-за нарушений нового владельца. В этом случае прежний владелец вынужден тратить время на обжалование штрафов, причем если договор купли-продажи (ДКП) был утерян, то подтвердить в ГИБДД факт продажи машины будет практически невозможно.



Также стоит учитывать, что при большом количестве неуплаченных штрафов судебные приставы быстро накладывают на автомобиль запрет регистрационных действий, и снять машину с учета получится только после погашения долгов, уточнил эксперт.



«Я рекомендую бывшим собственникам хранить ДКП и четко отслеживать, переоформил ли покупатель машину на себя, а если он этого не сделал в десятидневный срок, обращаться в ГИБДД лично или через «Госуслуги» и прекращать регистрацию автомобиля», — заключил специалист.