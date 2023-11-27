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Программа льготного автокредитования в России приостановлена

Программа льготного автокредитования в России приостановлена

Автор:
27 ноября 2023 16:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автокредит   автомир   автомобили   закон   кредит   машина   
763
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В России приостановлена программа льготного автокредитования. В этом году продаж автомобилей по льготной схеме больше не будет. Напомним, что на льготное автокредитование в ноябре дополнительно было выделено 1,2 млрд рублей.

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Метки: Автовсячина   авто   автокредит   автомир   автомобили   закон   кредит   машина   
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1  комментарий
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421
Bublic 77 17 минут назад
Да пошли они на х... с такими ценами. Даже с льготами эти шушлайки не стОят того, что за них просят. Квартиру дешевле купить чем это говно, маразм
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