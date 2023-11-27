Программа льготного автокредитования в России приостановлена

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В России приостановлена программа льготного автокредитования. В этом году продаж автомобилей по льготной схеме больше не будет. Напомним, что на льготное автокредитование в ноябре дополнительно было выделено 1,2 млрд рублей.
Причина приостановки программы льготного автокредитования — у банков закончились деньги на льготные кредиты.
Программа льготного автокредитования будет возобновлена в 2024 году. Для этого правительство должно выделить новые средства. Предполагается, что в ближайшие три года на программу выделят 65 млрд. рублей.
По программе можно будет купить автомобиль не дороже 2 млн рублей, кроме электромобилей, и только определенных марок. Это Лада, ГАЗ, УАЗ, Haval, а также электромобили Evolute и Москвич 3e.
В 2024 году субсидии на покупку нового автомобиля составят:
35% цены, но не более 925 000 рублей – на электромобили.
20% цены – на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением Дальнего Востока.
25% цены – на автомобили, реализуемые на территории Дальнего Востока.
Программа льготного автокредитования будет возобновлена в 2024 году. Для этого правительство должно выделить новые средства. Предполагается, что в ближайшие три года на программу выделят 65 млрд. рублей.
По программе можно будет купить автомобиль не дороже 2 млн рублей, кроме электромобилей, и только определенных марок. Это Лада, ГАЗ, УАЗ, Haval, а также электромобили Evolute и Москвич 3e.
В 2024 году субсидии на покупку нового автомобиля составят:
35% цены, но не более 925 000 рублей – на электромобили.
20% цены – на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением Дальнего Востока.
25% цены – на автомобили, реализуемые на территории Дальнего Востока.
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