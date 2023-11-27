Программа льготного автокредитования в России приостановлена

Причина приостановки программы льготного автокредитования — у банков закончились деньги на льготные кредиты.



Программа льготного автокредитования будет возобновлена в 2024 году. Для этого правительство должно выделить новые средства. Предполагается, что в ближайшие три года на программу выделят 65 млрд. рублей.



По программе можно будет купить автомобиль не дороже 2 млн рублей, кроме электромобилей, и только определенных марок. Это Лада, ГАЗ, УАЗ, Haval, а также электромобили Evolute и Москвич 3e.



В 2024 году субсидии на покупку нового автомобиля составят:



35% цены, но не более 925 000 рублей – на электромобили.

20% цены – на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением Дальнего Востока.

25% цены – на автомобили, реализуемые на территории Дальнего Востока.