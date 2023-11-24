В Уфе при попытке задержания сотрудник полиции прокатился "с ветерком" на двери авто

Правоохранитель захотел проверить документы у подозрительных мужчин, но общение с полицией в их планы не входило.
Сотрудники полиции г. Уфы несли службу, когда заметили подозрительные действия пары мужчин, которые что-то искали в снегу. Правоохранители потребовали объяснений, но получили настоящий экшн. Подозрительные товарищи стартанули с места инцидента на авто. Полицейский попытался было остановить автобеглецов, однако те лишь прибавили скорости.
Страж порядка остался висеть на дверце машины, и его коллегам пришлось перекрывать проезжую часть, чтобы задержать злоумышленников.
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Задержанными оказались ранее судимые жители города 31 и 39 лет. На них составили административные протоколы за потребление наркотических и психотропных веществ и мелкое хулиганство.
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Помимо этого мужчины станут фигурантами уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
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