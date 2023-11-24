В Уфе при попытке задержания сотрудник полиции прокатился "с ветерком" на двери авто

Сотрудники полиции г. Уфы несли службу, когда заметили подозрительные действия пары мужчин, которые что-то искали в снегу. Правоохранители потребовали объяснений, но получили настоящий экшн. Подозрительные товарищи стартанули с места инцидента на авто. Полицейский попытался было остановить автобеглецов, однако те лишь прибавили скорости.

Страж порядка остался висеть на дверце машины, и его коллегам пришлось перекрывать проезжую часть, чтобы задержать злоумышленников.



