FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12113 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Уфе при попытке задержания сотрудник полиции прокатился "с ветерком" на двери авто

В Уфе при попытке задержания сотрудник полиции прокатился "с ветерком" на двери авто

Автор:
24 ноября 2023 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   УФА   авто   задержание   полиция   прокатился   
1060
1
2

Правоохранитель захотел проверить документы у подозрительных мужчин, но общение с полицией в их планы не входило.

Сотрудники полиции г. Уфы несли службу, когда заметили подозрительные действия пары мужчин, которые что-то искали в снегу. Правоохранители потребовали объяснений, но получили настоящий экшн. Подозрительные товарищи стартанули с места инцидента на авто. Полицейский попытался было остановить автобеглецов, однако те лишь прибавили скорости.


Страж порядка остался висеть на дверце машины, и его коллегам пришлось перекрывать проезжую часть, чтобы задержать злоумышленников.


Задержанными оказались ранее судимые жители города 31 и 39 лет. На них составили административные протоколы за потребление наркотических и психотропных веществ и мелкое хулиганство.

Помимо этого мужчины станут фигурантами уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   УФА   авто   задержание   полиция   прокатился   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Илья 2 часа назад
А это разве не покушение на жизнь сотрудника? Наркоманы это животные и вести с ними надо как с животными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200896



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о социальной политике государства
"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин...
Набирающие популярность в сообществах
«Лихой» румын с британскими корнями. История эсминца Regele Ferdinand I
«Лихой» румын с британскими корнями. История эсминца Regele Ferdinand I
Охота за настоящими сокровищами. Интересные экспонаты, попавшие в московские музеи
Охота за настоящими сокровищами. Интересные экспонаты, попавшие в московские музеи
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было?

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#в мире#аварии#кино#Автовсячина#факты#подборка#Китай
#автомобили#интересно#интересное#ДТП#авто аварии#дети#Ynews#Разное#работа#США
#автомир#Юмор#люди#Прикол#фильм#позитив#Россия#история#истории#Реакция
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Погоня закончилась на бетонном столбе Погоня закончилась на бетонном столбе «Профессионализм» полицейских на высоте: ДТП с участием служебного автомобиля ДПС в Санкт-Петербурге «Профессионализм» полицейских на высоте: ДТП с участием служебного автомобиля ДПС в Санкт-Петербурге В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться