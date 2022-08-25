«Профессионализм» полицейских на высоте: ДТП с участием служебного автомобиля ДПС в Санкт-Петербурге

Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)

Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

Авария дня. Проезд на запрещающий сигнал светофора в столице Хакасии

Авария дня. Фура снесла автомобиль на перекрёстке во Владимирской области

На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста

В Чебоксарах гвардейцы со спецсигналами проскакивали на «красный» и столкнулись с тремя автомобилями