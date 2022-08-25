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«Профессионализм» полицейских на высоте: ДТП с участием служебного автомобиля ДПС в Санкт-Петербурге

«Профессионализм» полицейских на высоте: ДТП с участием служебного автомобиля ДПС в Санкт-Петербурге

Автор:
25 августа 2022 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   полицейский автомобиль   полиция   
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На перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы водитель патрульной Toyota Camry попытался проехать на красный сигнал светофора, включив только "люстру" без звукового сигнала.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   полицейский автомобиль   полиция   
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14  комментариев
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47k
dima423 2 часа назад
почему в пресс службе не указали кто виноват остался в ДТП?
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1k
Monher 6 минут назад
Скучные ныне новости из Питера, никакой расчлененки...
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43k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Слабоумие и отвага!
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−1
bassmas 40 минут назад
Мусора- есть мусора. Меня хотели в отделение забрать на днях за то, что в парке сидел квас пил разливной без этикетки
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10k
Козырной Ферзь 40 минут назад
Правила сами нарушились.
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4k
Барсук 40 минут назад
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23k
MrGod 45 минут назад
Отличное видео!
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10k
кот базилий 52 минуты назад
Кто у нас первым плюет на ПДД, прально - органы
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10k
Hunson Abadeer 52 минуты назад
копы подставщики
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31
Thomsen 58 минут назад
Сирена включилась от удара с задержкой в 5 секунд))))
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Короли жизни бл....
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26k
Киры4 2 часа назад
Виноват светофор.
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Олег

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