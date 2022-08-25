«Профессионализм» полицейских на высоте: ДТП с участием служебного автомобиля ДПС в Санкт-Петербурге

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На перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы водитель патрульной Toyota Camry попытался проехать на красный сигнал светофора, включив только "люстру" без звукового сигнала.
В этот момент по Невскому на свой "зеленый" двигался 28-летний водитель Kia, он врезался служебной машине в правый бок.
Момент столкновения
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Видео с камеры наблюдения
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«В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Kia. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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АНТИФИШКИ
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