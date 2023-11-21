Полицейские задержали сотрудников одного из дилерских центров Москвы за мошенничество

Пресс-секретарь ведомства уточнила, продавцы машин опубликовали в Сети предложения о реализации автомашин по стоимости, которая шла ниже рыночной. Выгодную стоимость злоумышленники объяснили действующим спецпредложением. Условием для клиентов автосалона стал пункт об оформлении кредита на автомобиль.



Заинтересованных покупателей приглашали приехать на тест-драйв. Затем им сообщали, что понравившаяся машина стоит на складе, после чего просили заплатить 30 тысяч рублей за подготовку автомобиля к перевозке, а также подписать договор на кредит.



"В договоре купли/продажи цена модели оказалась выше, чем обещали продавцы. На сомневающихся покупателей оказывали психологическое давление. После мошенники предлагали автолюбителям другую модель, которая была дешевле первоначально выбранной легковушки."



На мошенников завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Группу из четырех человек задержали при помощи сотрудников Росгвардии. Их заключили под стражу.

Также полицейские организовали обыски по 22 адресам. В итоге получилось изъять деньги, кредитки, три автомобиля, документы злоумышленников, ноутбуки и планшеты.