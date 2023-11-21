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Полицейские задержали сотрудников одного из дилерских центров Москвы за мошенничество

Полицейские задержали сотрудников одного из дилерских центров Москвы за мошенничество

Автор:
21 ноября 2023 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   БУ   Москва   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   мошенничество   
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Сотрудники московского автосалона обманывали желающих сэкономить на покупке машин за что им предъявили обвинение в подозрении на мошенничество. Такое заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Метки: Автовсячина   БУ   Москва   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   мошенничество   
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7  комментариев
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1k
Илья 39 минут назад
По этит 3,4расам давно нары плачут . Попили кровушки у людей. Ждем личного распоряжения Бастрыкина .
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648
Михаил 13 минут назад
Ля, таких салонов 2 из трех по Москве точно... по периферии каждый второй наверно...
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372
mik6059 20 минут назад
Всего один салон?????? Да проверьте все салоны - такая же хня везде творится. Показуху провели. Наверное, не откатили кому надо
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1k
Alex Полчаса назад
Наконец то за этих упырей взялись. А то сил никаких нет, то допы на полмашины втюхивают, то сами машины чуть ли не силком и с огромной переплатой по кредиту
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28k
Lehoia Полчаса назад
За 15 лет ничего не изменилось. Помню меня так в салоне развести пытались, а я, как назло договора читаю всегда от корки до корки. Как сейчас помню строчки, "автомобиль переходит во владение покупателя, после уплаты акционной стоимости и дилерской комиссии -в размере столько-то процентов". Москва, ул.Воронежская д.5 2008 год.
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596
Человек Разумный Полчаса назад
Один салон из тысячи, а остальные когда пойдут по этапу ? Схема с запудриванием мозгов и маринованием до конца дня чтобы человек подписал что угодно используется в салонах уже сто лет, неужели только сейчас решили что это статья ?
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16k
Совранский Полчаса назад
Надеюсь это про Рольф - из личного опыта(((
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Добрый Бабайка

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