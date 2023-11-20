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ДТП на "танцующем" мосту в Волгограде

ДТП на "танцующем" мосту в Волгограде

Автор:
20 ноября 2023 09:11
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Волгоград   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Утром 16 ноября на «танцующем» мосту столкнулись две иномарки. Водитель третьей машины - Лады Калины попытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и врезался в отбойник. Два человека обратились за медицинской помощью. ДТП парализовало движение на мосту.
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Метки: Видео   Волгоград   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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SolomonA 48 минут назад
Калиновод прикольно самоубился...
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