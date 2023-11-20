ДТП на "танцующем" мосту в Волгограде

Утром 16 ноября на «танцующем» мосту столкнулись две иномарки. Водитель третьей машины - Лады Калины попытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и врезался в отбойник. Два человека обратились за медицинской помощью. ДТП парализовало движение на мосту.

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