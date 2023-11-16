Возникает ощущение, что водители перестали смотреть на дорогу

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Дептранс опубликовал новый ролик со внутренней стороне 41-го километра МКАД. Водитель легкового автомобиля на полном ходу въехал в уже стоящие после ДТП автомобили. По жертвах не сообщается.
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Метки: Видео ДТП Дептранс МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Ну, чтобы выяснить почему он не в состоянии сосредоточится на вождении в течении тридцати минут - часа?
Хоть у одного права отобрали по результатам?