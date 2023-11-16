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Возникает ощущение, что водители перестали смотреть на дорогу

Возникает ощущение, что водители перестали смотреть на дорогу

Автор:
16 ноября 2023 09:46
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Дептранс опубликовал новый ролик со внутренней стороне 41-го километра МКАД. Водитель легкового автомобиля на полном ходу въехал в уже стоящие после ДТП автомобили. По жертвах не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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18  комментариев
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Согласен с заголовком.
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3k
pilot66 15 минут назад
Да не только водители перестали смотреть на дорогу. Это, похоже, бич нынешнего времени. Не далее как давеча, наблюдал как тело, уткнувшееся в смартфон пыталось залезть под машину. Да на переходе. Но есть нюанс... Машина уже миновала половину перехода, когда это чудо бодро шагнуло из темноты под колеса.
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2k
Duke_kir 17 минут назад
а можно еще больше букв на видео, а то и так не видно
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60k
Олег Полчаса назад
новый ролик со внутренней стороне? Таджик?
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3k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Обколются своей марихуаной и въезжают друг другу в жопы!
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3k
Kolyaka 49 минут назад
Да в телефоны долбятся. Кто ездит на такси знает что нацмены порой видеоконференции с родственниками за рулем устраивают и никого из них не смущает наличие пассажира. А уж об обычных автомобилистах можно и не говорить.
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25k
Михаил Сметанкин 57 минут назад
Снова нет аварийного знака...
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18k
Роберт Шекли Час назад
Остановка на МКАДе отлично прокачивает навык
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28k
Matrosskin Час назад
Это не "ощущение" а суровая реальность. Причём боролись с разговорами, а по факту стало ещё хуже - народ уткнулся в мессенжеры. Самые удивительные - ещё и в видюшки залипают
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806
АртемШишков Час назад
каждый второй смотрит не на дорогу, а в телефон
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7k
Roman 2 часа назад
Хоть одному такому недоумку назначили нормальную врачебную экспертизу?
Ну, чтобы выяснить почему он не в состоянии сосредоточится на вождении в течении тридцати минут - часа?
Хоть у одного права отобрали по результатам?
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14k
Antique computer 2 часа назад
100% раскрашенная на всё лицо женщина с низкой социальной ответственностью смотрела в телефон, а не на дорогу.
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