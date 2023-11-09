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В России построили завод, который обеспечит всю страну качественными синтетическими маслами

В России построили завод, который обеспечит всю страну качественными синтетическими маслами

Автор:
09 ноября 2023 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Газпром   Омск   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   завод   масло   машина   моторное масло   
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В скором времени Омский завод смазочных материалов сможет обеспечить синтетическими маслами всю страну. На предприятии построен передовой для российского рынка комплекс гидроизодепарафинизации.

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Метки: Автовсячина   Газпром   Омск   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   завод   масло   машина   моторное масло   
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15  комментариев
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14k
котегRUS 2 часа назад
хочется чтобы и цена и качество были достойными!
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Алекс Янгель 10 минут назад
Ни перечня продукции ни отпускной цены с завода статья ни о чем.
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31k
Sama Полчаса назад
А Лукойл, Роснефть и пр. некачественные масла?)
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3k
Feathery 37 минут назад
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14k
Minos 45 минут назад
Уже второй год, как лью в свою Мазду наше масло (не буду писать какого бренда, чтобы не рекламировать) и никаких проблем. Раньше лил только фирменное, но разницы нет вообще. Так зачем платить в разы больше? Просто меняю масло чаще - раз в 5-6 тысяч км пробега и фильтр масляный на всякий случай и всё. Тут хотя бы есть уверенность, что покупая наше масло, ты получаешь не подделку за 5 тысяч. А гарантий, что тебе в канистре от Мазды фирменное масло придет сейчас нет.
А вообще, это отличная новость.
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53k
turyst 49 минут назад
А присадки?
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6k
alex Час назад
я между строк прочитал-алкоголем
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кот базилий 2 часа назад
Реклама нашего гавна.
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