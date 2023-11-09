В России построили завод, который обеспечит всю страну качественными синтетическими маслами

Как говорит Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец, комплекс по производству базовых синтетических масел полностью закроет потребности российских производителей масел, и что постройка такого комплекса была стратегической задачей для всей отечественной отрасли. Ранее базовые синтетические масла закупались за рубежом.



Отечественный автопарк насчитывает более 40 млн легковых автомобилей, которым нужны рекомендованные автопроизводителями моторные масла, как синтетические так и полусинтетические.



Комплекс гидроизодепарафинизации позволит производить 12 видов основ для высокотехнологичных синтетических моторных, трансмиссионных и индустриальных масел.