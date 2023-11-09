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Долетался. ДТП с 4 автомобилями в Краснодаре

Долетался. ДТП с 4 автомобилями в Краснодаре

Автор:
09 ноября 2023 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5 ноября 32-летний водитель управляя автомобилем Киа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной БМВ. После столкновения Киа выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым Хюндаем, который опрокинулся на припаркованную Ладу. В результате ДТП пострадали 32-летний водитель Киа и его пассажиры 40, 37 и 50 лет.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Мафусаил Час назад
Нашёл на чём летать....
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Сталкер 16 минут назад
От души желаю водиле "Киа" выздороветь, но только в такой степени, чтоб он никогда больше НЕ СМОГ водить транспортное средство, любое.
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Т.е. помимо 32хлетнего водителя идиота в авто сидели ещё более старшие идиоты, которые не могли урезонить более молодого знакомого? Если один к 32 годам ума не набролся, то остальные то вроде уж должны были б...
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