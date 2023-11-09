Долетался. ДТП с 4 автомобилями в Краснодаре

5 ноября 32-летний водитель управляя автомобилем Киа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной БМВ. После столкновения Киа выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым Хюндаем, который опрокинулся на припаркованную Ладу. В результате ДТП пострадали 32-летний водитель Киа и его пассажиры 40, 37 и 50 лет.



0

5 ноября 32-летний водитель управляя автомобилем Киа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной БМВ. После столкновения Киа выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым Хюндаем, который опрокинулся на припаркованную Ладу. В результате ДТП пострадали 32-летний водитель Киа и его пассажиры 40, 37 и 50 лет. 2023-11-09T10:51:51+03:00 Пропустить