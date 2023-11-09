Долетался. ДТП с 4 автомобилями в Краснодаре

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5 ноября 32-летний водитель управляя автомобилем Киа не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной БМВ. После столкновения Киа выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым Хюндаем, который опрокинулся на припаркованную Ладу. В результате ДТП пострадали 32-летний водитель Киа и его пассажиры 40, 37 и 50 лет.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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2. Если не знакомы, то в первые минуты будет понятно, что за рулём неадекват и попросить остановить авто и выйти.
Как просить и какие слова подбирать в том или ином случае тут расписывать нет смысла. Ибо каждая ситуация индивидуальна.
2. Если не знакомые, то читайте мой первый комментарий...
Пасажиры могут быть и женского пола. Это два.
у и три - может он геронтофил?
2. с незнакомыми тяжелее, конечно, но просто заставить остановиться можно, чтобы выйти, если человек не совсем с катушек съехал. а там уж лучше такси вызвать.
я ездил и со знакомыми такими же, не зная их манеру вождения и с незнакомыми. на знакомых всегда удавалось влиять, хоть и смеялись, что ссу и т.д. и даже какое то время подкалывали. а вот с незнакомым один раз ехал, когда еще было лет 20 с небольшим. конечно дядьке водителю ничего не говорили, ему то уже около 50 было, как то стеснялись, но после того случая я с незнакомыми езжу только на такси.