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Без ДТП. Немного доброты из Питера

Без ДТП. Немного доброты из Питера

Автор:
15 ноября 2023 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Хюндай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   доброе дело   машина   
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13 ноября во Всемирный день доброты в Московском районе Петербурга некий Андрей, проезжая по улице Типанова заметил припаркованный Хюндай с открытым передним окном. Видимо, хозяин случайно забыл поднять стекло перед тем, как уйти. Со слов автора - "шёл мокрый снег, и я представил себе, как будет выглядеть салон машины через пару часов. Не смог проехать мимо. Кусок целлофана и две минуты делов. Всем добра...".

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Метки: Видео   ДТП   Хюндай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   доброе дело   машина   
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4  комментария
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15k
Alex 7 минут назад
Тем временем водитель, открывший окно пассажира, чтобы проветрить салон...
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9k
Алексей Полчаса назад
Я тоже однажды летом оставил открытое заднее левое стекло. Утром выхожу, вижу что рядом с моей машиной в плотную (так что даже дверь не открыть) припарковалась другая машина. Я сначала ругался конечно на него, а потом когда открыл правую переднюю дверь то увидел открытое окно. А через пару дней я встретился с хозяином и он рассказал что увидел у меня открытое окно, и чтобы ни кто не залез и ничего не украл, он в плотную припарковался к моей машине....
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11k
Б.Касторский 40 минут назад
Интересно, а сколько добрых дел совершается без съемок и озвучивания своей несусветной доброты? Считай не добро, а так, коту под хвост. И ведь правда, какая доброта без лайков и одобрения? А уж про нравоучительное окончание!
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57k
dima423 42 минуты назад
Молодец) Делай другим так, как хотел бы чтобы они сделали тебе)
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