Без ДТП. Немного доброты из Питера

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13 ноября во Всемирный день доброты в Московском районе Петербурга некий Андрей, проезжая по улице Типанова заметил припаркованный Хюндай с открытым передним окном. Видимо, хозяин случайно забыл поднять стекло перед тем, как уйти. Со слов автора - "шёл мокрый снег, и я представил себе, как будет выглядеть салон машины через пару часов. Не смог проехать мимо. Кусок целлофана и две минуты делов. Всем добра...".
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