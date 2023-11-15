Без ДТП. Немного доброты из Питера

13 ноября во Всемирный день доброты в Московском районе Петербурга некий Андрей, проезжая по улице Типанова заметил припаркованный Хюндай с открытым передним окном. Видимо, хозяин случайно забыл поднять стекло перед тем, как уйти. Со слов автора - "шёл мокрый снег, и я представил себе, как будет выглядеть салон машины через пару часов. Не смог проехать мимо. Кусок целлофана и две минуты делов. Всем добра...".



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